女兒返家探親成噩夢！父母資助5人來回機票及食宿開支 積蓄狂縮

許多老人家都想見到孫兒孫女一面，但代價太高昂就會感憂心。日本傳媒報道，1名70歲婆婆每當長假期即將來臨時，心情都會變得複雜，開心的是女兒一家五口會乘搭飛機返回老家探望，但每次她和丈夫都會資助5人旺季來回機票，每年2趟開支高達50多萬日圓（約9.8萬台幣），連同其他費用，就是一筆巨大開支，即使他們有大約1,800萬日圓（約356萬台幣）積蓄，都會擔心山窮水盡，老婦慨嘆「不知道是存款先花光，還是孫子們先不再回鄉了」。

兩老每月獲22萬日圓退休金 有1,800萬日圓積蓄

日媒於今年4月報道，70歲婆婆真佐子（化名）與同齡丈夫住在鄉下一棟房子，過着簡樸生活，兩老每月有22萬日圓（約4.3萬台幣）退休金，同時有大約1,800萬日圓（約356萬台幣）積蓄。

資助女兒一家五口返鄉機票 積蓄消耗速度驚人

真佐子的女兒結婚後搬到其他地方，與丈夫育有3名孩子，每逢日本黃金周和暑假，他們一家五口都會返回老家居住一段時間。真佐子見到3名孫兒孫女當然開心，但同樣感到擔憂，原來她與丈夫會資助女兒全家旺季來回機票，2趟開支高達50多萬日圓（約9.8萬台幣），「我們覺得他們帶3名小孩出行會很困難，旺季機票很貴，所以忍不住要幫忙」。加上女兒一家居住期間的伙食費、外出用餐和休閒娛樂費用，以及孫兒孫女離開時真佐子給予零用錢，開支龐大得令到兩老覺得捉襟見肘。

婆婆獨力做家務照顧女兒全家

除了開支之外，真佐子還要照顧女兒全家，每日從早到晚忙去準備孫兒孫女的餐點，即使女兒聲稱會幫忙，但她只是飯後將碗碟拿到鋅盆，然後和子女入房，留下一堆沒有清洗的食具，理由是「和孩子們玩，累了」。

真佐子明白老家是女兒唯一休息的地方，但照顧5人讓她不堪負荷，「晚上獨自洗碗的時候，總會忍不住對女兒產生不滿，心想『我不是你的管家』」。

愛孫心切寧願啞忍

但真佐子始終疼愛女兒和孫兒孫女，「孫兒孫女轉眼長大，他們之後有自己生活，不知道往後還能有多少相聚時光」，所以一直沒有表達不滿，自己默默承受苦果。

日本總務省調查 許多老人家庭需動用積蓄

報道指出，日本高齡夫婦家庭的平均每月消費支出約為25萬日圓（約5萬台幣），以真佐子為例，女兒一家五口的來回機票費用已經超出高齡夫婦平均每月消費開支，根據日本總務省發布的《家庭支出調查（2024年平均值）》，65歲或以上無業夫婦每月收入比支出高出37,910日圓（約7500元台幣），一年就是45萬日圓（約8.9萬台幣），大多數老人家庭不得不動用積蓄應付。

日媒建議老婦與家人傾訴商討難處

近年日本物價上漲，真佐子和丈夫的水電煤開支和飲食支出都有所增加，每月自付高達數萬日圓，加上女兒一家五口每年2次探親開支，他們積蓄消耗速度驚人。雖然真佐子重視家人，但報道建議母女制定寬鬆規則，例如要求對方幫手打掃，真佐子亦應和丈夫商討，每年2次設立「專項預算」，同時減少不必要支出。

（THE GOLD ONLINE）

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文章授權轉載自《香港01》