印度幫傭性侵勒斃高官女兒！拖屍用指紋開保險櫃 被捕冷回：我只要錢

印度一名19歲男子米納（Rahul Meena）闖進印度稅務局高官家中，殺害並性侵高官22歲的女兒，還抓著屍體的手想打開保險箱指紋鎖，但並未成功，被捕後毫無悔意，冷血表示自己只是要錢。

根據《NDTV》報導，米納曾在高官家中擔任幫傭近八個月，對宅邸布置以及住宅人員作息相當熟悉，他直接去了頂樓的書房，並對受害者謊稱是被叫來幫忙的。

然而當米納向受害者要錢被拒後，兩人爆發衝突，米納拿檯燈打她、用充電線勒死她並性侵，最後將她拖下樓到保險櫃前，試圖用她的指紋解鎖，但沒有成功。米納後來硬是撬開保險櫃偷走財物，換掉沾血的褲子和鞋子逃走。

米納被捕後毫無悔意，一直表現得非常冷靜，聲稱他計畫搶錢送回老家，也知道自己一定會被逮捕。他不停強調「我無論如何都要錢」，表示本來不想殺人，但受害者大叫反抗，「事情就這樣發生了」。米納甚至表示受害者一家「對我來說就樣神一樣，他們都很好，但我想要錢」。

他的罪刑還不只如此，警方發現，在此案發生前幾小時，米納性侵了朋友的妻子，還偷走手機，為了避免被追蹤，他賣掉手機再搭車前往稅務局高官家犯下惡行。

由於米納異常冷靜，警方考慮對他進行心理分析，評估其精神狀態、行為模式以及可能的犯罪動機。