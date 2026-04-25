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鄰座嚇壞…情侶高空激情遭抓包辯稱「正在祈禱」航空公司怒列黑名單

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鄰座嚇壞…情侶高空激情遭抓包「褲子上下狂動」 航空公司怒列黑名單

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一對年約50歲的情侶日前搭乘英國廉航Jet2一架前往大加那利島航班，沒想到飛機還沒離地，兩人就在座位上「大肆恩愛」，引發鄰座乘客強烈不適。非當事航班。圖／路透社
英國一對年約50歲的情侶日前搭乘英國廉航Jet2一架前往大加那利島航班，沒想到飛機還沒離地，兩人就在座位上「大肆恩愛」，引發鄰座乘客強烈不適。非當事航班。圖／路透社

英國一對年約50歲的情侶日前搭乘英國廉航Jet2一架前往大加那利島（Gran Canaria）航班，沒想到飛機還沒離地，兩人就在座位上「大肆恩愛」，引發鄰座乘客強烈不適。最終這對男女不僅被踢出飯店，更遭航空公司列入終身黑名單。

據外媒「太陽報」報導，目擊者戴倫表示，當時飛機正準備起飛，這對男女卻在座位上表現得極度親暱。戴倫直言，「那動作非常露骨，男方的運動褲裡有非常激烈的起伏」。他與妻子對此感到震驚且噁心，隨即向機組人員舉報。

尷尬的是，當空服員上前詢問時，這對情侶竟然臉不紅氣不喘地辯稱，是因為第一次搭飛機感到緊張，「所以我們正在祈禱」。戴倫嘲諷道，「他們大概以為空姐是第一天來到地球，大家都很清楚他們在幹嘛」。

由於航程長達4小時，且機上有不少兒童，機組人員對此採取「零容忍」態度。原先機長考慮直接原地折返，但最終決定繼續飛行，並在落地後立即採取行動。這對情侶一抵達目的地，就直接被踢出原定入住的Jet2合作飯店，且被取消回程機票，甚至遭該航空公司終身禁運。

航空公司在聲明中證實了這項處分，強調作為一家家庭友善型航空，絕對不容許這類惡劣行為。

英國 飛機 情侶

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