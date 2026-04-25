兩頭空？媽媽積蓄全梭哈買黃金 3周後見「慘賠結果」笑不出來

在金價大幅波動的市場中，缺乏策略的跟風投資往往得付出沉重代價。近日一名越南網友分享，他的母親因不滿銀行存款利息太低，在「金價還會漲」的集體狂熱下，毅然領出所有積蓄投入金市，沒想到僅僅3周時間，就慘賠約1億越南盾（約新台幣11萬元），陷入兩頭落空的窘境。

據外媒「VnExpress」報導，今年3月初，由於銀行存款利率持續低迷，加上中東局勢動盪引發全球對避險資產的渴望，越南國內金價一路飆升，一度衝破每兩1.9億越南盾（約新台幣22.6萬元）。該名網友的母親在朋友勸說下，產生了「現在不買以後更貴」的恐懼錯失心理，決定將畢生積蓄全數換成5兩黃金。

當時這名網友雖有疑慮，但受限於市場熱度，並未阻止母親。然而，市場反轉來得又快又猛，僅過3周，金價便跌破每兩1.7億越南盾（約新台幣20萬元）。

原PO感嘆，某天深夜看見母親獨自坐在客廳嘆氣，對帳後發現每兩黃金損失達2000萬越南盾（約新台幣2.3萬元），總計賠掉1億越南盾。更令母親懊悔的是，就在金價下跌之際，原本低迷的銀行利率卻開始回升，這意味著她不僅賠了本金，也錯失了穩定的利息收益。面對母親的悔恨，原PO只能無奈安慰，「如果人人都能預測市場，那大家都發財了」。