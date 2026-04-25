芬蘭空軍學員「空中畫巨型生殖器」 遭軍方譴責、網友抨擊

據芬蘭媒體報導，芬蘭空軍一批學員飛行員4月13日在訓練中偏離航線，在空中大玩惡作劇「繪製」巨型陰莖形狀飛行圖案，隨後遭到嚴厲處罰並引發廣泛抨擊。

當日上午7點30分左右，空軍後備軍官訓練團學員在于韋斯屈萊（Jyväskylä）開展訓練演習時，至少四架飛機沿「生殖器形狀」航線飛行。這些不雅畫面被航班追蹤網站Flightradar即時捕捉，相關截圖迅速在社交網站傳播。

芬蘭空軍已證實涉事人員為飛行預備役軍官課程學員，表示已譴責其行為並透露涉事飛行員已被迅速處分，相關調查正在推進中。有官員在受訪時表示：「空軍要求士兵遵守良好的禮儀和行為準則，如果有人違反這些準則，將會受到適當的懲罰。」

美媒指出，芬蘭學員並非首批繪製不雅飛行圖案的軍用飛行員。2017年，美國海軍一架EA-18G「咆哮者」電戰機機組人員在華盛頓中部畫陰莖圖案，最終收到非懲罰式的指示信；2022年，美國空軍一名飛行員在賽普勒斯與黎巴嫩之間水域畫出類似圖案，軍方稱屬「意外」。

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文章授權轉載自《香港01》