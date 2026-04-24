快訊

台積電ADR突拔高大漲 台指期夜盤向40K衝關

美飛彈庫存需6年才補齊？專家憂美台軍售交貨期程將受影響

羅生門？賴總統出訪史瓦帝尼受阻 專家曝這國從未同意飛航許可

聽新聞
0:00 / 0:00

英國50萬人健康數據外流 一度上架大陸電商平台阿里巴巴

中央社／ 倫敦24日綜合外電報導
英國數據大臣莫瑞（Ian Murray）昨天告訴國會議員，此次外洩事件涉及該資料庫所有50萬名會員的資訊。示意圖／AI生成
英國數據大臣莫瑞（Ian Murray）昨天告訴國會議員，此次外洩事件涉及該資料庫所有50萬名會員的資訊。示意圖／AI生成

英國政府表示，英國人體生物資料庫（UK Biobank）50萬名成員去識別化的醫療數據近日一度在中國電商阿里巴巴上架。該機構表示阿里巴巴在未有交易達成前，已迅速下架銷售資訊。

綜合法新社與路透社報導，英國數據大臣莫瑞（Ian Murray）昨天告訴國會議員，此次外洩事件涉及該資料庫所有50萬名會員的資訊。他說，UK Biobank於20日通知政府，其資料庫數據似乎遭阿里巴巴電商平台幾名賣家以3個不同的商品清單形式出售。

莫瑞指出，「UK Biobank這個慈善機構的數據遭到濫用，令人難以接受」，並表示這些資料是中國三所研究機構透過合法管道下載。

中國外交部發言人郭嘉昆今天在記者會中被詢及此事，他回應說中國「向來依法保護個資權益」，但未提供進一步細節。

UK Biobank利用志願者醫療數據協助研究人員推動科學發現，像是改善針對失智症和癌症的篩檢與治療。

UK Biobank發布聲明說：「提供給三所中國學術機構的去識別化參與者數據，在阿里巴巴旗下的中國消費網站上架販售。」

該資料庫執行長柯林斯（Rory Collins）指出，「阿里巴巴在尚未有任何一筆交易達成前，已迅速下架販售資訊」，並強調這些數據不包含可辨識出特定個人的資訊。

據報導，涉事的三家中國研究機構存取該資料庫醫療數據的權限已遭暫停。

莫瑞說：「我們持續與UK Biobank合作，以釐清事發細節。我們已要求他們優先調查這些數據為何出現在網路上販售。」

下架 電商 阿里巴巴 英國 資料外洩 個資

延伸閱讀

英國國會立法打造無菸世代 17歲及以下終身不得買菸

川習會前先過招 白宮備忘錄控中「蒸餾行動」竊AI技術

軟體過時…香港又一村花園俱樂部洩漏9千會員個資

相關新聞

英國50萬人健康數據外流 一度上架大陸電商平台阿里巴巴

英國政府表示，英國人體生物資料庫（UK Biobank）50萬名成員去識別化的醫療數據近日一度在中國電商阿里巴巴上架。該...

吸入濃煙險喪命！87歲老翁肺中驚見「樹枝狀黑色物」 醫揭罕見疾病

一名老翁在吸入森林大火濃煙後，出現呼吸困難情形，於是到醫院檢查。令人驚訝的是，老翁的肺部出現許多像「樹枝」一樣的黑色物質，幸好在治療後已經恢復正常呼吸出院。

80歲當網紅！美國阿公阿媽靠曬恩愛爆紅 網友誇「理想感情」令人稱羨

來自美國南卡羅萊納州的一對老夫婦，從高中開始交往，攜手走過62年婚姻。如今80多歲的他們不只在歐洲過著令人稱羨的生活，還常在社群上分享婚姻長久的秘訣，靠著「曬恩愛」成為網紅。

摸1下生殖器噴18萬…她為「婚前挑戰」碰義大利雕像 當場被逮

大部分藝術品都是「可遠觀不可褻玩」的，除了有明確公告可以互動的展品，面對藝術品或古蹟，最好用眼和心觀賞就好，切勿動手動腳。

日本超另類「深夜怪談咖啡廳」！590元吃喝到飽 嚇壞客人可抱走獎金

據日媒《東海電視台》報導，名古屋市西區有一間限定夜晚營業的「怪談咖啡廳 Horror Night」，自2025年開幕以來，打著「試膽兼交友」的招牌，在當地夜生活圈掀起一股另類的超高人氣！

女產雙胞胎兩年後親子鑑定…父親竟不同人！專家驚：從未遇過

國外一名女子在生下雙胞胎兩年後，向哥倫比亞國立大學人口遺傳學和身分鑑定實驗室提出親子鑑定申請，結果發現雙胞胎的父親竟是不同人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。