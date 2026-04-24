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摸1下生殖器噴18萬…她為「婚前挑戰」碰義大利雕像 當場被逮
大部分藝術品都是「可遠觀不可褻玩」的，除了有明確公告可以互動的展品，面對藝術品或古蹟，最好用眼和心觀賞就好，切勿動手動腳。
根據《衛報》報導，國外一名女子前往義大利佛羅倫斯遊玩時，居然爬上領主廣場（Piazza della Signoria）的海神噴泉雕像，並觸摸雕像的生殖器官，隨即被警方迅速帶離。
女子稱是朋友慫恿她去摸的，佛羅倫斯市政府聲明指出，她是為了完成「婚前挑戰（Pre-marital Dare）」才越過水池爬上雕像。
海神噴泉雕像是為了紀念弗朗切斯科·德·美第奇一世與奧地利大公夫人喬安娜的婚禮，歷經多位藝術家、耗費14年時間，於1574年建成，其歷史與藝術價值非凡。
專家檢查後發現，女子的行為對雕像造成「輕微但重要的損壞」，預估損失金額為5000歐元（約新台幣18萬元），警方以損毀藝術和建築遺產將該女子移送法辦。
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