快訊

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

獨／台積電供應商前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

慶生完2天遇死劫！台中男診所腸胃鏡猝死 2幼子淚喊：我們沒有爸爸了

日本超另類「深夜怪談咖啡廳」！590元吃喝到飽 嚇壞客人可抱走獎金

聯合新聞網／ 綜合報導
日本名古屋一間怪談咖啡廳，吸引喜歡恐怖故事的同好齊聚分享。 示意圖／AI生成
日本名古屋一間怪談咖啡廳，吸引喜歡恐怖故事的同好齊聚分享。 示意圖／AI生成

據日媒「東海電視台」報導，日本名古屋市西區有一間限定夜晚營業的「怪談咖啡廳 Horror Night」，自2025年開幕以來，打著「試膽兼交友」的招牌，在當地夜生活圈掀起一股另類的超高人氣！

這間咖啡廳的外觀招牌雖然畫著恐怖字體與陰森插圖，但走進店內卻會感受到一股濃濃的懷舊親切感。店內採全自助式消費模式，只要花費3000日圓（約台幣590元），就能在兩個小時內暢飲無酒精飲料，吧檯上的復古零食和泡麵更是通通「吃到飽」。

不過，吃喝都只是配角，這裡真正的重頭戲在二樓。晚上八點營業時間一到，客人們就會聚集在燈光昏暗的日式榻榻米房間裡，輪流分享各種令人毛骨悚然的靈異經驗。這裡上台沒有門檻，只要你敢舉手，任何人都能自由發表撞鬼體驗。不少常客笑說，平常很難找到喜歡聽鬼故事的朋友，來這裡不僅能找到知音，看見台下聽眾被自己的故事嚇得發毛，更會讓人莫名上癮，忍不住一來再來。

為了讓氣氛更嗨，店家每個月還會舉辦兩次名為「恐怖盃」的怪談說書大賽，吸引了從年輕女孩到40多歲上班族等各路好手來踢館。只要說的故事夠嚇人，就有機會直接抱走高達4萬日圓（約台幣7890元）的現金大獎！日前甚至有一位初次參賽的年輕女性，靠著出色的說鬼故事技巧一舉奪冠。

這種能一邊狂嗑零食泡麵、一邊聽鬼故事交友，還能順便賺獎金的超有趣新玩法，成功讓這間怪談咖啡廳養出一大票死忠鐵粉，也為名古屋的夜晚增添全新的娛樂選擇。

咖啡廳 名古屋 日本 靈異 恐怖

延伸閱讀

治奧客出招！日本鐵道站務員胸前掛攝影機 助失控乘客冷靜

中東戰事波及！「物價模範生」狂漲5成 日本婆媽搶購NG蛋

烏龍賤賣4萬元寶可夢卡！日店家稱買方「落跑」遭炎上 律師分析觸法關鍵

只要年收千萬鮮肉帥哥！35歲OL相親11年後降低標準 專家殘酷打臉

相關新聞

日本超另類「深夜怪談咖啡廳」！590元吃喝到飽 嚇壞客人可抱走獎金

據日媒《東海電視台》報導，名古屋市西區有一間限定夜晚營業的「怪談咖啡廳 Horror Night」，自2025年開幕以來，打著「試膽兼交友」的招牌，在當地夜生活圈掀起一股另類的超高人氣！

女產雙胞胎兩年後親子鑑定…父親竟不同人！專家驚：從未遇過

國外一名女子在生下雙胞胎兩年後，向哥倫比亞國立大學人口遺傳學和身分鑑定實驗室提出親子鑑定申請，結果發現雙胞胎的父親竟是不同人。

火辣身材爆紅！挺川普正妹護士竟是AI假人...原創者：MAGA支持者超蠢

美媒4月21日報道，一名憑藉性感身材吸引數百萬粉絲關注、常發表親美國總統川普（Donald Trump，又譯川普）及MAGA內容的美女網紅艾蜜莉.哈特（Emily Hart），實則是22歲印度骨科醫學生薩姆（Sam）用AI偽造的虛假人物，薩姆借此瘋狂吸金，最終相關帳號因詐騙被平台封禁。他事後表示：「MAGA支持者都是些蠢人——超級蠢的人，他們居然會上當。」

擁1.2億退休資產！工程師1原因長年裝沒錢 真相曝光全家氣炸

在許多家庭中，財務狀況往往牽動親情關係。一名51歲系統工程師近日在網路論壇Reddit分享自己的經歷，他與妻子多年來累積約400萬美元（約新台幣1.26億元）的退休資產，卻刻意對家人「假裝經濟拮据」。這項策略原本是為了避免親戚頻繁借錢，但當真相意外曝光後，卻引發家族強烈反彈。

無聊竟多次縱火取樂！泰國男引發森林火災 離譜動機連警方都傻眼

泰國一名年輕男子在森林內多次縱火，遭逮捕後竟坦承自己只是「無聊想找樂子才縱火」，讓員警都看傻了眼。

馬來西亞男殘忍將幼犬浸入水缸影片瘋傳 警方現場救出3隻幼犬

虐待小狗極其可恥！馬來西亞網上瘋傳影片，拍到1名男子抓起棕色幼犬，粗暴地按壓入盛滿水的水缸底部折磨，虐狗影片引起網友公憤。當地警方在接報後12小時鎖定事發地點為一個建築地，拘捕涉嫌虐畜的印裔男子。警方在現場救起3隻幼犬，男子涉違反《動物福利法令》，倘罪成可判罰款10萬令吉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。