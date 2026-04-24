日本超另類「深夜怪談咖啡廳」！590元吃喝到飽 嚇壞客人可抱走獎金

據日媒「東海電視台」報導，日本名古屋市西區有一間限定夜晚營業的「怪談咖啡廳 Horror Night」，自2025年開幕以來，打著「試膽兼交友」的招牌，在當地夜生活圈掀起一股另類的超高人氣！

這間咖啡廳的外觀招牌雖然畫著恐怖字體與陰森插圖，但走進店內卻會感受到一股濃濃的懷舊親切感。店內採全自助式消費模式，只要花費3000日圓（約台幣590元），就能在兩個小時內暢飲無酒精飲料，吧檯上的復古零食和泡麵更是通通「吃到飽」。

不過，吃喝都只是配角，這裡真正的重頭戲在二樓。晚上八點營業時間一到，客人們就會聚集在燈光昏暗的日式榻榻米房間裡，輪流分享各種令人毛骨悚然的靈異經驗。這裡上台沒有門檻，只要你敢舉手，任何人都能自由發表撞鬼體驗。不少常客笑說，平常很難找到喜歡聽鬼故事的朋友，來這裡不僅能找到知音，看見台下聽眾被自己的故事嚇得發毛，更會讓人莫名上癮，忍不住一來再來。

為了讓氣氛更嗨，店家每個月還會舉辦兩次名為「恐怖盃」的怪談說書大賽，吸引了從年輕女孩到40多歲上班族等各路好手來踢館。只要說的故事夠嚇人，就有機會直接抱走高達4萬日圓（約台幣7890元）的現金大獎！日前甚至有一位初次參賽的年輕女性，靠著出色的說鬼故事技巧一舉奪冠。

這種能一邊狂嗑零食泡麵、一邊聽鬼故事交友，還能順便賺獎金的超有趣新玩法，成功讓這間怪談咖啡廳養出一大票死忠鐵粉，也為名古屋的夜晚增添全新的娛樂選擇。