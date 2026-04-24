快訊

成立以來上漲逾2000%！「00685L」也要分割了

跟著媽祖走才知道 白沙屯進香路線的隱藏美食地圖

李洋上任砍3億預算！Cheap揭內幕憂：會做事的被搞掉「台灣體育就沒救了」

聽新聞
0:00 / 0:00

女產雙胞胎兩年後親子鑑定…父親竟不同人！專家驚：從未遇過

聯合新聞網／ 綜合報導
孕婦示意圖。圖／AI生成
孕婦示意圖。圖／AI生成

國外一名女子在生下雙胞胎兩年後，向哥倫比亞國立大學人口遺傳學和身分鑑定實驗室提出親子鑑定申請，結果發現雙胞胎的父親竟是不同人。

根據《BBC》報導，此事發生在2018年，哥倫比亞大學研究人員提取女子、雙胞胎和一名「疑似父親」的男子的DNA，發現該男子DNA和其中一位孩子相符，確認是親生父子，然而另一名孩子的DNA卻不相符，顯示其父另有其人。

這種同母異父的雙胞胎稱為「異父複孕（Heteropaternal Superfecundation）」，這種情況非常罕見，根據研究文獻紀載，全世界僅有20多起相關案例。

遺傳學家烏薩肯（William Usaquén）指出，這種情況可能發生在女性短時間內和兩名男性發生性關係，由於女性排卵且其中一顆受精後，其餘卵子就會死亡，另一顆卵子需存活24至36小時，才有可能在不損害精子的前提下受精，研究人員雖然知道這在理論上是可能發生的，但從未見過真實案例。

但另一名學者卡薩斯（Andrea Casas）表示，卵子並不一定在同時間被排出，有可能會在兩三天後才排出其他卵子，增加二次受精的機率。

雙胞胎 父親 DNA 卵子 精子

相關新聞

女產雙胞胎兩年後親子鑑定…父親竟不同人！專家驚：從未遇過

國外一名女子在生下雙胞胎兩年後，向哥倫比亞國立大學人口遺傳學和身分鑑定實驗室提出親子鑑定申請，結果發現雙胞胎的父親竟是不同人。

火辣身材爆紅！挺川普正妹護士竟是AI假人...原創者：MAGA支持者超蠢

美媒4月21日報道，一名憑藉性感身材吸引數百萬粉絲關注、常發表親美國總統川普（Donald Trump，又譯川普）及MAGA內容的美女網紅艾蜜莉.哈特（Emily Hart），實則是22歲印度骨科醫學生薩姆（Sam）用AI偽造的虛假人物，薩姆借此瘋狂吸金，最終相關帳號因詐騙被平台封禁。他事後表示：「MAGA支持者都是些蠢人——超級蠢的人，他們居然會上當。」

擁1.2億退休資產！工程師1原因長年裝沒錢 真相曝光全家氣炸

在許多家庭中，財務狀況往往牽動親情關係。一名51歲系統工程師近日在網路論壇Reddit分享自己的經歷，他與妻子多年來累積約400萬美元（約新台幣1.26億元）的退休資產，卻刻意對家人「假裝經濟拮据」。這項策略原本是為了避免親戚頻繁借錢，但當真相意外曝光後，卻引發家族強烈反彈。

無聊竟多次縱火取樂！泰國男引發森林火災 離譜動機連警方都傻眼

泰國一名年輕男子在森林內多次縱火，遭逮捕後竟坦承自己只是「無聊想找樂子才縱火」，讓員警都看傻了眼。

馬來西亞男殘忍將幼犬浸入水缸影片瘋傳 警方現場救出3隻幼犬

虐待小狗極其可恥！馬來西亞網上瘋傳影片，拍到1名男子抓起棕色幼犬，粗暴地按壓入盛滿水的水缸底部折磨，虐狗影片引起網友公憤。當地警方在接報後12小時鎖定事發地點為一個建築地，拘捕涉嫌虐畜的印裔男子。警方在現場救起3隻幼犬，男子涉違反《動物福利法令》，倘罪成可判罰款10萬令吉...

40天被AI取代兩次！30歲白領揭3大失業警訊 崩潰嘆：沒有產業安全

生成式AI快速發展，正讓許多白領職位面臨前所未有的衝擊。一名30歲英國文案工作者近日分享自身經歷指出，他在短短40天內接連被兩家公司裁員，而共同原因竟然都是「AI取代人類工作」。他坦言，過去從未想過自己會被AI取代，如今卻深刻感受到職場結構正在急速改變，甚至直言「現在幾乎沒有任何產業是安全的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。