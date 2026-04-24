快訊

台積電、聯發科喊衝！台股開高強彈逾750點、直搗38500關

丟丟妹傳出情變？男友在西藏出現高原反應急就醫

「3星座」天生賺錢機會特別多！處女金牛不意外、這星座笑呵呵錢來也

聽新聞
0:00 / 0:00

火辣身材爆紅！挺川普正妹護士竟是AI假人...原創者：MAGA支持者超蠢

香港01／ 撰文：林嘉敏
美媒2026年4月21日報導，一名憑藉性感身材吸引數百萬粉絲關注、常發布挺川普及MAGA言論的美女網紅哈特（Emily Hart），實則是22歲印度骨科醫學生薩姆（Sam）用AI偽造的虛假人物。（網絡圖片）
美媒2026年4月21日報導，一名憑藉性感身材吸引數百萬粉絲關注、常發布挺川普及MAGA言論的美女網紅哈特（Emily Hart），實則是22歲印度骨科醫學生薩姆（Sam）用AI偽造的虛假人物。（網絡圖片）

美媒4月21日報導，一名憑藉性感身材吸引數百萬粉絲關注、常發表挺美國總統川普MAGA內容的美女網紅艾蜜莉.哈特（Emily Hart），實則是22歲印度骨科醫學生薩姆（Sam）用AI偽造的虛假人物，薩姆借此瘋狂吸金，最終相關帳號因詐騙被平台封禁。他事後表示：「MAGA支持者都是些蠢人——超級蠢的人，他們居然會上當。」 

美國《紐約郵報》21日報導，薩姆為攢錢完成醫學院學業並移民美國，聽從谷歌Gemini AI提出的建議，打造AI網紅艾蜜莉.哈特，目標直指年長川粉保守派受眾，因為他們通常擁有更高的可支配收入，且對MAGA運動更加忠誠。

艾蜜莉.哈特的人設為護士，常發布比基尼冰釣、射擊等畫面，配上諸如「基督是王，墮胎是謀殺」等文字。薩姆坦言：「我每天都會寫一些支援基督教、反對墮胎、反對移民的文章。」

帳號迅速爆紅，月漲粉上萬，短影片動輒數百萬觀看量。薩姆借此牟利，出售MAGA主題T恤、在Fanvue平台發布哈特的AI淫穢內容，他直言：「我每天大概花30到50分鐘，就能賺到作為一名醫學生相當不錯的收入，在印度即使是專業工作，也賺不到這麼多錢。

薩姆曾打造自由派AI網紅以鎖定美國民主黨受眾，但不同於共和黨人，前者很快就識破是AI。雖然他表示會停止相關操作，但仍強調：「我不覺得自己是在詐騙。」

延伸閱讀：

美國商務部長：「川普金卡」簽證迄今僅一人已獲批

特朗普再次TACO　伊朗發海綿寶寶片諷其與空凳談判並叫收聲

文章授權轉載自《香港01》

川普 MAGA 網紅 AI 正妹 美國 共和黨

相關新聞

火辣身材爆紅！挺川普正妹護士竟是AI假人...原創者：MAGA支持者超蠢

美媒4月21日報道，一名憑藉性感身材吸引數百萬粉絲關注、常發表親美國總統川普（Donald Trump，又譯川普）及MAGA內容的美女網紅艾蜜莉.哈特（Emily Hart），實則是22歲印度骨科醫學生薩姆（Sam）用AI偽造的虛假人物，薩姆借此瘋狂吸金，最終相關帳號因詐騙被平台封禁。他事後表示：「MAGA支持者都是些蠢人——超級蠢的人，他們居然會上當。」

擁1.2億退休資產！工程師1原因長年裝沒錢 真相曝光全家氣炸

在許多家庭中，財務狀況往往牽動親情關係。一名51歲系統工程師近日在網路論壇Reddit分享自己的經歷，他與妻子多年來累積約400萬美元（約新台幣1.26億元）的退休資產，卻刻意對家人「假裝經濟拮据」。這項策略原本是為了避免親戚頻繁借錢，但當真相意外曝光後，卻引發家族強烈反彈。

無聊竟多次縱火取樂！泰國男引發森林火災 離譜動機連警方都傻眼

泰國一名年輕男子在森林內多次縱火，遭逮捕後竟坦承自己只是「無聊想找樂子才縱火」，讓員警都看傻了眼。

馬來西亞男殘忍將幼犬浸入水缸影片瘋傳 警方現場救出3隻幼犬

虐待小狗極其可恥！馬來西亞網上瘋傳影片，拍到1名男子抓起棕色幼犬，粗暴地按壓入盛滿水的水缸底部折磨，虐狗影片引起網友公憤。當地警方在接報後12小時鎖定事發地點為一個建築地，拘捕涉嫌虐畜的印裔男子。警方在現場救起3隻幼犬，男子涉違反《動物福利法令》，倘罪成可判罰款10萬令吉...

40天被AI取代兩次！30歲白領揭3大失業警訊 崩潰嘆：沒有產業安全

生成式AI快速發展，正讓許多白領職位面臨前所未有的衝擊。一名30歲英國文案工作者近日分享自身經歷指出，他在短短40天內接連被兩家公司裁員，而共同原因竟然都是「AI取代人類工作」。他坦言，過去從未想過自己會被AI取代，如今卻深刻感受到職場結構正在急速改變，甚至直言「現在幾乎沒有任何產業是安全的」。

薄到懷疑人生！日本涮乃葉驚見「極致透明肉片」 網吐槽：體現職人技術

提到連鎖涮涮鍋品牌涮乃葉（しゃぶ葉），不少人會想到豐富蔬菜吧與高CP值吃到飽。不過最近日本社群平台X上一則用餐分享意外暴紅，原因竟是店家送上的肉片薄到讓人看傻眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。