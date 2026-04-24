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吸入濃煙險喪命！87歲老翁肺中驚見「樹枝狀黑色物」 醫揭罕見疾病
一名老翁在吸入森林大火濃煙後，出現呼吸困難情形，於是到醫院檢查。令人驚訝的是，老翁的肺部出現許多像「樹枝」一樣的黑色物質，幸好在治療後已經恢復正常呼吸出院。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起病例已發表在《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）。87歲老翁在吸入濃煙後，出現呼吸短淺、血氧濃度嚴重偏低等情形。
醫療團隊檢查後發現，老翁的氣管與支氣管有大量的「支氣管樹」（bronchial casts），這些物質呈現分枝狀，形狀貌似樹枝，質地與橡膠類似，通常是由黏液與細胞組成。
研究指出，老翁罹患的是罕見且嚴重的塑型性支氣管炎（plastic bronchitis）。這種疾病常見於先天性心臟病兒童或淋巴系統異常患者。當淋巴液流動不順時，就可能滲入呼吸道，逐漸形成「支氣管樹」，導致呼吸困難、胸痛、發燒與長期咳嗽等症狀。這類病症初期症狀與氣喘相似，容易被誤判，嚴重時甚至可能致命。
醫師通常會透過支氣管鏡檢查，並以胸部電腦斷層來確認病況，並且將阻塞物鬆動後取出。該名患者經治療後情況改善，在與肺炎對抗一週後順利出院，兩週回診時呼吸已恢復正常。醫師指出，只要及早發現並治療，這類疾病整體預後其實相當良好。
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