擁1.2億退休資產！工程師1原因長年裝沒錢 真相曝光全家氣炸

在許多家庭中，財務狀況往往牽動親情關係。一名51歲系統工程師近日在網路論壇Reddit分享自己的經歷，他與妻子多年來累積約400萬美元（約新台幣1.26億元）的退休資產，卻刻意對家人「假裝經濟拮据」。這項策略原本是為了避免親戚頻繁借錢，但當真相意外曝光後，卻引發家族強烈反彈。

根據外媒報導，該名工程師和52歲已退休的護理師妻子，他們多年來透過穩定儲蓄與避免負債，逐步建立起財務安全。夫妻兩人數十年來維持節制生活方式，不追求奢華消費，也盡量避免信用卡負債。長期紀律最終讓他們累積約400萬美元退休基金，如今他只需每周接案工作不到20小時，而妻子則已完全退休。對許多家庭而言，這樣的財務成果值得慶祝，但他們卻選擇刻意隱瞞。

工程師坦言，這個決定其實源自過去的經驗與家庭背景。他表示，父親與兄弟長年從事石油與天然氣產業，收入雖在景氣好時相當可觀，但家人缺乏理財規劃，經常依賴信用卡消費，甚至多次利用房屋再貸款。儘管房貸已經繳了30多年，貸款餘額卻幾乎沒有明顯下降，如今父親已年逾70歲，仍必須擔任校車司機補貼收入，這些情況讓他意識到，一旦親人知道自己有錢，可能會帶來長期財務壓力。

工程師透露，過去只要出現一點「生活過得不錯」的跡象，就容易引來借錢請求，甚至有一次，他們在社群平台分享度假照片後，親戚很快就開始詢問是否能提供經濟幫助。為了避免這種情況反覆發生，夫妻倆決定在家族面前維持「經濟緊繃」的形象，甚至對家人表示曾有一筆意外之財，但早已花光。值得注意的是，他妻子的家人其實知道他們財務狀況不錯，卻從未開口借錢，這也讓他更堅定要對自己家族保持低調。

這個策略多年來似乎相當成功，家族對他們的金錢請求逐漸減少。然而，工程師透露，某次家庭聊天時，兒子無意間向祖父母提到父母已經退休，這句話意外揭開多年秘密。消息傳開後，親戚紛紛打電話質問，認為夫妻倆「明明有錢卻裝窮」，甚至指責他們多年來讓家人誤以為生活困難。

面對這樣的局面，工程師將自己的困惑分享在網路論壇Reddit上：「既然家人現在知道我們有錢，是否有義務提供經濟支援？」不少網友認為答案是否定的。有留言指出，退休儲蓄應該優先保障存錢者本人的未來，而非填補其他人的財務漏洞。也有人建議，如果真的要幫助家人，可以限定用途，例如只協助支付特定帳單，而不是直接給現金。

隨著越來越多人追求「財務自由」或提早退休，如何在家人之間處理金錢界線，成為許多人必須面對的現實課題。對這對夫妻而言，數十年的節制與儲蓄讓他們獲得經濟自由，但這份自由被揭露後，也意外讓家族關係變得更加緊張。