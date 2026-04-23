快訊

多家巨頭搶金雞母！傳拿下台北車站商場經營權 新光三越回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

擁1.2億退休資產！工程師1原因長年裝沒錢 真相曝光全家氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
在許多家庭中，財務狀況往往牽動親情關係。 示意圖／AI生成
在許多家庭中，財務狀況往往牽動親情關係。 示意圖／AI生成

在許多家庭中，財務狀況往往牽動親情關係。一名51歲系統工程師近日在網路論壇Reddit分享自己的經歷，他與妻子多年來累積約400萬美元（約新台幣1.26億元）的退休資產，卻刻意對家人「假裝經濟拮据」。這項策略原本是為了避免親戚頻繁借錢，但當真相意外曝光後，卻引發家族強烈反彈。

根據外媒報導，該名工程師和52歲已退休的護理師妻子，他們多年來透過穩定儲蓄與避免負債，逐步建立起財務安全。夫妻兩人數十年來維持節制生活方式，不追求奢華消費，也盡量避免信用卡負債。長期紀律最終讓他們累積約400萬美元退休基金，如今他只需每周接案工作不到20小時，而妻子則已完全退休。對許多家庭而言，這樣的財務成果值得慶祝，但他們卻選擇刻意隱瞞。

工程師坦言，這個決定其實源自過去的經驗與家庭背景。他表示，父親與兄弟長年從事石油與天然氣產業，收入雖在景氣好時相當可觀，但家人缺乏理財規劃，經常依賴信用卡消費，甚至多次利用房屋再貸款。儘管房貸已經繳了30多年，貸款餘額卻幾乎沒有明顯下降，如今父親已年逾70歲，仍必須擔任校車司機補貼收入，這些情況讓他意識到，一旦親人知道自己有錢，可能會帶來長期財務壓力。

工程師透露，過去只要出現一點「生活過得不錯」的跡象，就容易引來借錢請求，甚至有一次，他們在社群平台分享度假照片後，親戚很快就開始詢問是否能提供經濟幫助。為了避免這種情況反覆發生，夫妻倆決定在家族面前維持「經濟緊繃」的形象，甚至對家人表示曾有一筆意外之財，但早已花光。值得注意的是，他妻子的家人其實知道他們財務狀況不錯，卻從未開口借錢，這也讓他更堅定要對自己家族保持低調。

這個策略多年來似乎相當成功，家族對他們的金錢請求逐漸減少。然而，工程師透露，某次家庭聊天時，兒子無意間向祖父母提到父母已經退休，這句話意外揭開多年秘密。消息傳開後，親戚紛紛打電話質問，認為夫妻倆「明明有錢卻裝窮」，甚至指責他們多年來讓家人誤以為生活困難。

面對這樣的局面，工程師將自己的困惑分享在網路論壇Reddit上：「既然家人現在知道我們有錢，是否有義務提供經濟支援？」不少網友認為答案是否定的。有留言指出，退休儲蓄應該優先保障存錢者本人的未來，而非填補其他人的財務漏洞。也有人建議，如果真的要幫助家人，可以限定用途，例如只協助支付特定帳單，而不是直接給現金。

隨著越來越多人追求「財務自由」或提早退休，如何在家人之間處理金錢界線，成為許多人必須面對的現實課題。對這對夫妻而言，數十年的節制與儲蓄讓他們獲得經濟自由，但這份自由被揭露後，也意外讓家族關係變得更加緊張。

退休 工程師 養老 儲蓄

延伸閱讀

資產逾3千萬！二寶媽靠副業「被動收入月賺44萬」2招翻身成富翁

40天被AI取代兩次！30歲白領揭3大失業警訊 崩潰嘆：沒有產業安全

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

吃太多真的會被殺掉？11歲男童狂吞甜點 慘遭外燴業者扔火爐

相關新聞

擁1.2億退休資產！工程師1原因長年裝沒錢 真相曝光全家氣炸

在許多家庭中，財務狀況往往牽動親情關係。一名51歲系統工程師近日在網路論壇Reddit分享自己的經歷，他與妻子多年來累積約400萬美元（約新台幣1.26億元）的退休資產，卻刻意對家人「假裝經濟拮据」。這項策略原本是為了避免親戚頻繁借錢，但當真相意外曝光後，卻引發家族強烈反彈。

無聊竟多次縱火取樂！泰國男引發森林火災 離譜動機連警方都傻眼

泰國一名年輕男子在森林內多次縱火，遭逮捕後竟坦承自己只是「無聊想找樂子才縱火」，讓員警都看傻了眼。

馬來西亞男殘忍將幼犬浸入水缸影片瘋傳 警方現場救出3隻幼犬

虐待小狗極其可恥！馬來西亞網上瘋傳影片，拍到1名男子抓起棕色幼犬，粗暴地按壓入盛滿水的水缸底部折磨，虐狗影片引起網友公憤。當地警方在接報後12小時鎖定事發地點為一個建築地，拘捕涉嫌虐畜的印裔男子。警方在現場救起3隻幼犬，男子涉違反《動物福利法令》，倘罪成可判罰款10萬令吉...

40天被AI取代兩次！30歲白領揭3大失業警訊 崩潰嘆：沒有產業安全

生成式AI快速發展，正讓許多白領職位面臨前所未有的衝擊。一名30歲英國文案工作者近日分享自身經歷指出，他在短短40天內接連被兩家公司裁員，而共同原因竟然都是「AI取代人類工作」。他坦言，過去從未想過自己會被AI取代，如今卻深刻感受到職場結構正在急速改變，甚至直言「現在幾乎沒有任何產業是安全的」。

薄到懷疑人生！日本涮乃葉驚見「極致透明肉片」 網吐槽：體現職人技術

提到連鎖涮涮鍋品牌涮乃葉（しゃぶ葉），不少人會想到豐富蔬菜吧與高CP值吃到飽。不過最近日本社群平台X上一則用餐分享意外暴紅，原因竟是店家送上的肉片薄到讓人看傻眼。

一上任就紅到國際！土耳其政客留「巨型鬍子」 網看傻：像戴口罩

土耳其一名地方政治人物近日意外在網路暴紅，原因不是政策主張，而是他極具存在感的招牌大鬍子，引發國際網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。