快訊

多家巨頭搶金雞母！傳拿下台北車站商場經營權 新光三越回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

無聊竟多次縱火取樂！泰國男引發森林火災 離譜動機連警方都傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在森林縱火，竟然只因無聊「想看人滅火」。示意圖／ingimage
男子在森林縱火，竟然只因無聊「想看人滅火」。示意圖／ingimage

泰國一名年輕男子在森林內多次縱火，遭逮捕後竟坦承自己只是「無聊想找樂子才縱火」，讓員警都看傻了眼。

ODDITYCENTRAL報導，泰國彭世洛府一處森林近期傳出多起火災，巡護員在4月18日巡查時，發現一名可疑的22歲男子，身上攜帶打火機，於是報警請警方協助調查。

男子在警方詢問之下，坦承自己就是縱火的人。他向警方供稱，因為自己太無聊沒事可做，才會到森林裡故意點火，「想讓巡護員來滅火」，因為「看起來很好玩」。警方則依「破壞自然資源」罪名將他移送法辦，目前男子已被羈押，具體刑責尚未公布。

事實上，泰國近年來頻頻傳出森林火災，雖有部分是自然因素造成，也有不少與人為疏失有關。相關單位指出，為了好玩而縱火，不僅會危害森林生態，也可能威脅附近居民安全，一旦火勢失控，後果將不堪設想。

泰國 縱火 森林 火災

延伸閱讀

衣櫃倒塌奪命！英國女子遭壓頸亡 百年飯店遭市議會提告

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

潑水節變奪命節！泰國3天驚傳191死 車禍與酒駕全失控

荷蘭女子遭男友當「財產」標記 臉上刺滿對方名字

相關新聞

擁1.2億退休資產！工程師1原因長年裝沒錢 真相曝光全家氣炸

在許多家庭中，財務狀況往往牽動親情關係。一名51歲系統工程師近日在網路論壇Reddit分享自己的經歷，他與妻子多年來累積約400萬美元（約新台幣1.26億元）的退休資產，卻刻意對家人「假裝經濟拮据」。這項策略原本是為了避免親戚頻繁借錢，但當真相意外曝光後，卻引發家族強烈反彈。

無聊竟多次縱火取樂！泰國男引發森林火災 離譜動機連警方都傻眼

泰國一名年輕男子在森林內多次縱火，遭逮捕後竟坦承自己只是「無聊想找樂子才縱火」，讓員警都看傻了眼。

馬來西亞男殘忍將幼犬浸入水缸影片瘋傳 警方現場救出3隻幼犬

虐待小狗極其可恥！馬來西亞網上瘋傳影片，拍到1名男子抓起棕色幼犬，粗暴地按壓入盛滿水的水缸底部折磨，虐狗影片引起網友公憤。當地警方在接報後12小時鎖定事發地點為一個建築地，拘捕涉嫌虐畜的印裔男子。警方在現場救起3隻幼犬，男子涉違反《動物福利法令》，倘罪成可判罰款10萬令吉...

40天被AI取代兩次！30歲白領揭3大失業警訊 崩潰嘆：沒有產業安全

生成式AI快速發展，正讓許多白領職位面臨前所未有的衝擊。一名30歲英國文案工作者近日分享自身經歷指出，他在短短40天內接連被兩家公司裁員，而共同原因竟然都是「AI取代人類工作」。他坦言，過去從未想過自己會被AI取代，如今卻深刻感受到職場結構正在急速改變，甚至直言「現在幾乎沒有任何產業是安全的」。

薄到懷疑人生！日本涮乃葉驚見「極致透明肉片」 網吐槽：體現職人技術

提到連鎖涮涮鍋品牌涮乃葉（しゃぶ葉），不少人會想到豐富蔬菜吧與高CP值吃到飽。不過最近日本社群平台X上一則用餐分享意外暴紅，原因竟是店家送上的肉片薄到讓人看傻眼。

一上任就紅到國際！土耳其政客留「巨型鬍子」 網看傻：像戴口罩

土耳其一名地方政治人物近日意外在網路暴紅，原因不是政策主張，而是他極具存在感的招牌大鬍子，引發國際網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。