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無聊竟多次縱火取樂！泰國男引發森林火災 離譜動機連警方都傻眼
泰國一名年輕男子在森林內多次縱火，遭逮捕後竟坦承自己只是「無聊想找樂子才縱火」，讓員警都看傻了眼。
據ODDITYCENTRAL報導，泰國彭世洛府一處森林近期傳出多起火災，巡護員在4月18日巡查時，發現一名可疑的22歲男子，身上攜帶打火機，於是報警請警方協助調查。
男子在警方詢問之下，坦承自己就是縱火的人。他向警方供稱，因為自己太無聊沒事可做，才會到森林裡故意點火，「想讓巡護員來滅火」，因為「看起來很好玩」。警方則依「破壞自然資源」罪名將他移送法辦，目前男子已被羈押，具體刑責尚未公布。
事實上，泰國近年來頻頻傳出森林火災，雖有部分是自然因素造成，也有不少與人為疏失有關。相關單位指出，為了好玩而縱火，不僅會危害森林生態，也可能威脅附近居民安全，一旦火勢失控，後果將不堪設想。
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