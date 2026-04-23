快訊

軍購條例最關鍵「項目與金額」朝野喬不定 韓國瑜宣布下周一再協商

台股爆量下殺…台積電、鴻海逆勢漲 法人指原來是這原因

美軍出招沒用？航運分析公司揭封鎖伊朗港口成效 貨物仍流向大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

馬來西亞男殘忍將幼犬浸入水缸影片瘋傳 警方現場救出3隻幼犬

香港01／ 撰文：雷思麗
在雪州獸醫局的幫助下，警方救出了包括影片中被虐幼犬在內的三隻小狗。（網傳影片截圖）
在雪州獸醫局的幫助下，警方救出了包括影片中被虐幼犬在內的三隻小狗。（網傳影片截圖）

虐待小狗極其可恥！馬來西亞網上瘋傳影片，拍到1名男子抓起棕色幼犬，粗暴地按壓入盛滿水的水缸底部折磨，虐狗影片引起網友公憤。當地警方在接報後12小時鎖定事發地點為一個建築地，拘捕涉嫌虐畜的印裔男子。警方在現場救起3隻幼犬，男子涉違反《動物福利法令》，倘罪成可判罰款10萬令吉（約79.6萬新台幣）或處以最高3年的監禁，或兩者兼施。

虐狗片瘋傳 幼犬被按入水缸

《中國報》《東方ONLINE》《KOSMO》，，近日TikTok及X等社交平台流傳1段長達22秒的虐狗影片，事發於雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）。

影片所見，身穿灰色上衣及短褲的男子粗暴地揪起1隻棕色幼犬，現場的籠子內還有1隻白棕色的小狗被關起。灰衣男隨後雙手捉住小狗前肢，按入1個盛滿水的水缸內，將小狗按壓到水缸底部，影片就此結束。

警方拘20多歲印裔男 救回3幼犬

莎阿南警方指，4月15日凌晨約2時14分接獲報案，稱在TikTok上看到虐狗影片。經調查，警方證實事發地點莎阿南第32區一處建築工地，警方聯同獸醫局展開行動，同日下午約3時40分在案發現場拘捕20多歲的印裔男子。在雪州獸醫局的幫助下，警方救出了包括影片中被虐幼犬在內的3隻小狗，已交由獸醫局處理。

疑犯涉虐畜受查 倘罪成可囚3年

警方續指，正援引當地的《2015年動物福利法令》第29條涉嫌虐待或蓄意傷害動物調查，若罪名成立，可判罰款10萬令吉或處以最高3年的監禁，或兩者兼施；同時亦參照當地的《刑事法典》第428條殺害或致殘動物罪調查，罪成可判最高3年的監禁或罰款，或兩者並罰。

TikTok流傳了一段長達22秒的男子虐狗影片，引發網民公憤。（網傳影片截圖）
TikTok流傳了一段長達22秒的男子虐狗影片，引發網民公憤。（網傳影片截圖）

TikTok流傳了一段長達22秒的男子虐狗影片，引發網民公憤。（網傳影片截圖）
TikTok流傳了一段長達22秒的男子虐狗影片，引發網民公憤。（網傳影片截圖）

延伸閱讀：

泰國潑水節15歲少女遭軍人性侵 闖廁所威脅：別叫否則就殺了你

拉布拉多幼犬右後腳骨裂…獸醫報案 警拘女飼主丈夫

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 虐狗

相關新聞

40天被AI取代兩次！30歲白領揭3大失業警訊 崩潰嘆：沒有產業安全

生成式AI快速發展，正讓許多白領職位面臨前所未有的衝擊。一名30歲英國文案工作者近日分享自身經歷指出，他在短短40天內接連被兩家公司裁員，而共同原因竟然都是「AI取代人類工作」。他坦言，過去從未想過自己會被AI取代，如今卻深刻感受到職場結構正在急速改變，甚至直言「現在幾乎沒有任何產業是安全的」。

馬來西亞男殘忍將幼犬浸入水缸影片瘋傳 警方現場救出3隻幼犬

虐待小狗極其可恥！馬來西亞網上瘋傳影片，拍到1名男子抓起棕色幼犬，粗暴地按壓入盛滿水的水缸底部折磨，虐狗影片引起網友公憤。當地警方在接報後12小時鎖定事發地點為一個建築地，拘捕涉嫌虐畜的印裔男子。警方在現場救起3隻幼犬，男子涉違反《動物福利法令》，倘罪成可判罰款10萬令吉...

薄到懷疑人生！日本涮乃葉驚見「極致透明肉片」 網吐槽：體現職人技術

提到連鎖涮涮鍋品牌涮乃葉（しゃぶ葉），不少人會想到豐富蔬菜吧與高CP值吃到飽。不過最近日本社群平台X上一則用餐分享意外暴紅，原因竟是店家送上的肉片薄到讓人看傻眼。

一上任就紅到國際！土耳其政客留「巨型鬍子」 網看傻：像戴口罩

土耳其一名地方政治人物近日意外在網路暴紅，原因不是政策主張，而是他極具存在感的招牌大鬍子，引發國際網友熱烈討論。

只要年收千萬鮮肉帥哥！35歲OL相親11年後降低標準 專家殘酷打臉

日本內閣府調查指出，女性擇偶門檻過高是相親配對率低落的主因。不過，現實中仍有女性堅持不下修標準。據日媒ABEMA TIMES報導，近日採訪一名相親長達11年的35歲上班族女性明日香，年收約300萬日圓（約新台幣59萬元），多年來非「千萬年收的年輕帥哥」不嫁。歷經無數挫敗，她近期終於宣告「妥協」，將男方年收門檻微調至800萬日圓（約新台幣158萬元）。

誤闖紐約社區…小黑熊長時間與警對峙 強撐2小時遭「強制請下樹」

美國紐約州奧爾巴尼市一只充滿好奇心的小黑熊，在一場與警方長達數小時的「對峙」後，終因鎮定劑藥效發作，從樹上搖搖晃晃地墜入防護網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。