馬來西亞男殘忍將幼犬浸入水缸影片瘋傳 警方現場救出3隻幼犬

虐待小狗極其可恥！馬來西亞網上瘋傳影片，拍到1名男子抓起棕色幼犬，粗暴地按壓入盛滿水的水缸底部折磨，虐狗影片引起網友公憤。當地警方在接報後12小時鎖定事發地點為一個建築地，拘捕涉嫌虐畜的印裔男子。警方在現場救起3隻幼犬，男子涉違反《動物福利法令》，倘罪成可判罰款10萬令吉（約79.6萬新台幣）或處以最高3年的監禁，或兩者兼施。

虐狗片瘋傳 幼犬被按入水缸

據《中國報》、《東方ONLINE》、《KOSMO》，，近日TikTok及X等社交平台流傳1段長達22秒的虐狗影片，事發於雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）。

影片所見，身穿灰色上衣及短褲的男子粗暴地揪起1隻棕色幼犬，現場的籠子內還有1隻白棕色的小狗被關起。灰衣男隨後雙手捉住小狗前肢，按入1個盛滿水的水缸內，將小狗按壓到水缸底部，影片就此結束。

警方拘20多歲印裔男 救回3幼犬

莎阿南警方指，4月15日凌晨約2時14分接獲報案，稱在TikTok上看到虐狗影片。經調查，警方證實事發地點莎阿南第32區一處建築工地，警方聯同獸醫局展開行動，同日下午約3時40分在案發現場拘捕20多歲的印裔男子。在雪州獸醫局的幫助下，警方救出了包括影片中被虐幼犬在內的3隻小狗，已交由獸醫局處理。

疑犯涉虐畜受查 倘罪成可囚3年

警方續指，正援引當地的《2015年動物福利法令》第29條涉嫌虐待或蓄意傷害動物調查，若罪名成立，可判罰款10萬令吉或處以最高3年的監禁，或兩者兼施；同時亦參照當地的《刑事法典》第428條殺害或致殘動物罪調查，罪成可判最高3年的監禁或罰款，或兩者並罰。

TikTok流傳了一段長達22秒的男子虐狗影片，引發網民公憤。（網傳影片截圖）

TikTok流傳了一段長達22秒的男子虐狗影片，引發網民公憤。（網傳影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》