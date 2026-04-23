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只要年收千萬鮮肉帥哥！35歲OL相親11年後降低標準 專家殘酷打臉
日本內閣府調查指出，女性擇偶門檻過高是相親配對率低落的主因。不過，現實中仍有女性堅持不下修標準。日媒「ABEMA TIMES」近日採訪一名相親長達11年、年收約300萬日圓（約新台幣59萬元）的35歲上班族女性明日香，多年來秉持非「千萬年收的年輕帥哥」不嫁的她，歷經無數挫敗後，近期終於宣告「妥協」，將男方年收門檻微調至800萬日圓（約新台幣158萬元）。
明日香的盤算是「現在年收800萬，等對方40多歲時應該也能破千萬了。」但為何堅持男方必須高薪？她毫不避諱地直言：「因為我不想工作，想當全職家庭主婦。」她強調，若連買化妝品的錢都沒有，她絕對無法接受。此外，她對年齡寸步不讓，堅持男方必須比她小2到3歲，甚至自認「我已經有忍耐、很努力妥協了」。
這番言論立刻遭單身議題研究家荒川和久殘酷打臉：「婚姻是雙向選擇，不是單方面許願。相親市場根本不存在這種完美對象，她就像在抽一張永遠不會中獎的籤。」
荒川分析，就統計學來看，女性通常會與收入約為自己1.5倍的男性結婚。因此，以明日香的條件來說，與年收450萬日圓（約台幣89萬元）的對象配對最為合理。他更提醒：若雙方收入差距若過於懸殊，婚後極易因金錢價值觀不合而走向破裂。
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