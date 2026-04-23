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薄到懷疑人生！日本涮乃葉驚見「極致透明肉片」 網吐槽：體現職人技術
提到連鎖涮涮鍋品牌涮乃葉（しゃぶ葉），不少人會想到豐富蔬菜吧與高CP值吃到飽。不過最近日本社群平台X上一則用餐分享意外暴紅，原因竟是店家送上的肉片薄到讓人看傻眼。
一名日本網友日前到涮乃葉用餐，點了豬里肌後，肉片一上桌就讓他當場笑出來。從照片可見，盤中的豬肉薄得驚人，幾乎呈現半透明狀態，甚至連盤底花紋都清楚可見。
原PO也忍不住自嘲，這可能是自己人生中看過最薄的肉片。貼文曝光後迅速吸引大批網友朝聖留言。
不少人開玩笑說：「這是透明豬嗎？」、「薄成這樣反而是種職人技術」、「比便利商店生火腿還薄」。
另有網友吐槽：「如果這麼想省成本，乾脆別做吃到飽了。」也有人好奇，這種薄度下鍋涮熟後，是否還吃得到肉感。對此，原PO則回應，肉片煮熟後會轉為一般熟肉顏色，不再像生肉時那樣透明；至於口感如何，則未進一步說明。
此外，業者也出面聲明，該門市沒有依照原本規定的肉品提供標準進行供應，「對於一直以來支持本公司的顧客，提供了不符期待的商品，對此深感抱歉」，並承諾會重新在各門市落實供應標準，加強確認商品品質。
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