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一上任就紅到國際！土耳其政客留「巨型鬍子」 網看傻：像戴口罩
土耳其一名地方政治人物近日意外在網路暴紅，原因不是政策主張，而是他極具存在感的招牌大鬍子，引發國際網友熱烈討論。
根據《Oddity Central》報導，奧爾汗・阿夫哲（Orhan Avci）近日被任命為土耳其東部賓格爾省卡勒奧瓦區安寧黨（Huzur Party）主席。政黨為慶祝人事任命，在社群平台發布他與省主席賽義特・莫居（Sait Mocu）的合照，沒想到照片曝光後，眾人焦點全落在他的鬍子上。
從照片可見，阿夫哲留著濃密寬大的八字鬍，幾乎遮住整個嘴部，看不出嘴巴輪廓，視覺效果相當強烈。
阿夫哲以「新的話語、新的聲音」為口號，希望推動當地團結與合作，不過網友顯然更關心他的鬍子造型。
許多人網友發揮幽默感，替他取各種綽號。有人笑說：「疫情不是早就結束了，怎麼還戴著口罩？」也有人開玩笑表示：「他的嘴巴像被完全打碼一樣。」
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