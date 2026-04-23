一上任就紅到國際！土耳其政客留「巨型鬍子」 網看傻：像戴口罩

生成式AI快速發展，正讓許多白領職位面臨前所未有的衝擊。一名30歲英國文案工作者近日分享自身經歷指出，他在短短40天內接連被兩家公司裁員，而共同原因竟然都是「AI取代人類工作」。他坦言，過去從未想過自己會被AI取代，如今卻深刻感受到職場結構正在急速改變，甚至直言「現在幾乎沒有任何產業是安全的」。

2026-04-23 16:17