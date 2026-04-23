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11年相親300男仍單身 日女堅持嫁高薪帥哥：已降低標準了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名35歲上班族女子明日香近期因擇偶條件嚴格引發討論。圖擷自X
日本一名35歲上班族女子明日香近期因擇偶條件嚴格引發討論。圖擷自X

日本一名35歲上班族女子明日香近期因擇偶條件嚴格引發討論。她坦言，理想對象必須外型帥氣、收入高，過去甚至要求年收入1000萬日圓（約新台幣198萬元）以上。雖然已持續相親11年、見過超過300名男性，至今仍未步入婚姻。

根據日媒《ABEMA TIMES》報導，年收入約300萬日圓（約新台幣59萬元）的明日香，長年透過交友軟體尋找結婚對象。她表示，自己對高收入又長相出眾的男性較有興趣，近期已稍微調整降低條件。

她透露，目前標準已從年收1000萬日圓下修至800萬日圓（約新台幣158萬元），理由是「如果對方40多歲時能達到1000萬也可以」。為了增加機會，她也開始將一般上班族納入認識名單，至今約見了10人。

不過明日香坦言，降低條件後仍覺得自己像是在妥協，「我已經很努力，也很忍耐了。」她表示，希望婚後成為全職主婦，因此仍堅持對方需有一定收入，「有人說收入沒那麼高也能幸福，但那樣連化妝品都買不起。」

除了收入，她對年齡與外貌也有要求。她表示，希望對方比自己小2、3歲，「年輕一點的人，之後也是慢慢變成熟大叔。」對於結婚年齡的要求，她認為這點無法改變，因此不願退讓放寬年齡限制。

報導也提到，日本內閣府先前調查指出，部分女性擇偶條件過高，可能影響配對成功率。若35歲以下女性願意放寬年齡、收入、學歷或身高等任一條件，配對率可望提升約3倍。

對此，日本婚姻介紹所ganmi代表三島光世表示，若開出太多條件，外界自然也會反問「那你自己又具備什麼條件？」他指出，婚姻是雙向選擇，不只是滿足個人期待，也要對方願意接受彼此。

日本 上班族 相親 結婚

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