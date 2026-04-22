誤闖紐約社區…小黑熊長時間與警對峙 強撐2小時遭「強制請下樹」

美國紐約州奧爾巴尼市一只充滿好奇心的小黑熊，在一場與警方長達數小時的「對峙」後，終因鎮定劑藥效發作，從樹上搖搖晃晃地墜入防護網。

據紐約郵報（New York Post）4月21日報導，這只年輕黑熊於淩晨2時左右爬上一棵僅比旁邊兩層樓房屋略高的樹。直到日出後牠仍「戀棧」不去，附近居民只得報警。

當地警方連同紐約州環境保護部人員到場後，決定以最安全的方式「請熊下樹」，對其進行麻醉，然後將牠送回卡茨基爾山脈的野外家園。

工作人員在樹下鋪設大網與軟墊，嚴陣以待。中午前，麻醉劑已射出，但這只小熊在樹上又閒逛了近兩小時，鎮定劑才完全生效。現場畫面顯示，牠一度爬得更高，最終開始暈頭轉向。

隨後牠緊抓的樹枝「喀嚓」一聲斷裂，小熊像是「試圖搞清楚發生了什麼」向後慢慢傾斜，最終徹底失去平衡，從枝頭跌落——幸運地掉在了更低、更結實的樹枝上，緩衝後落入安全網中。

這場「熊出沒」事件吸引大量居民圍觀，成為社區一日趣談。相關部門表示，小熊將獲送往適當地點安置。

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文章授權轉載自《香港01》