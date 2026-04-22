快訊

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

川普又TACO延長停火 CNN：伊朗已不信川普軍事威脅

涉貪一審判刑16年...陳歐珀自請退黨 民進黨廉政會今祭出除名處分

聽新聞
0:00 / 0:00

誤闖紐約社區…小黑熊長時間與警對峙 強撐2小時遭「強制請下樹」

香港01／ 撰文／韓學敏
美國紐約州奧爾巴尼市一只充滿好奇心的小黑熊，在一場與警方長達數小時的「對峙」後，終因鎮定劑藥效發作，從樹上搖搖晃晃地墜入防護網。黑熊示意圖／ingimage
美國紐約州奧爾巴尼市一只充滿好奇心的小黑熊，在一場與警方長達數小時的「對峙」後，終因鎮定劑藥效發作，從樹上搖搖晃晃地墜入防護網。黑熊示意圖／ingimage

美國紐約州奧爾巴尼市一只充滿好奇心的小黑熊，在一場與警方長達數小時的「對峙」後，終因鎮定劑藥效發作，從樹上搖搖晃晃地墜入防護網。

據紐約郵報（New York Post）4月21日報導，這只年輕黑熊於淩晨2時左右爬上一棵僅比旁邊兩層樓房屋略高的樹。直到日出後牠仍「戀棧」不去，附近居民只得報警。

當地警方連同紐約州環境保護部人員到場後，決定以最安全的方式「請熊下樹」，對其進行麻醉，然後將牠送回卡茨基爾山脈的野外家園。

工作人員在樹下鋪設大網與軟墊，嚴陣以待。中午前，麻醉劑已射出，但這只小熊在樹上又閒逛了近兩小時，鎮定劑才完全生效。現場畫面顯示，牠一度爬得更高，最終開始暈頭轉向。

隨後牠緊抓的樹枝「喀嚓」一聲斷裂，小熊像是「試圖搞清楚發生了什麼」向後慢慢傾斜，最終徹底失去平衡，從枝頭跌落——幸運地掉在了更低、更結實的樹枝上，緩衝後落入安全網中。

這場「熊出沒」事件吸引大量居民圍觀，成為社區一日趣談。相關部門表示，小熊將獲送往適當地點安置。

延伸閱讀：

浣熊闖美電視台“上流寄生” 深夜覓食影片爆紅 網笑：讓牠入職

日本熊災｜黑熊闖溫泉旅館 3人躲2樓逃命 專家曝“未冬眠”關鍵

文章授權轉載自《香港01》

紐約 美國 黑熊

相關新聞

誤闖紐約社區…小黑熊長時間與警對峙 強撐2小時遭「強制請下樹」

美國紐約州奧爾巴尼市一只充滿好奇心的小黑熊，在一場與警方長達數小時的「對峙」後，終因鎮定劑藥效發作，從樹上搖搖晃晃地墜入防護網。

仿效酷澎？HYBE創辦人房時爀涉不當交易 輿論憂透過美國施壓

韓國警方昨天以涉嫌欺詐性不正當交易為由，聲請逮捕韓國娛樂經紀公司HYBE董事會主席房時爀，韓媒報導，部分人士擔心房時爀會...

現場無人發現 ！兩男混進女子馬拉松跑進前十 賽後曬照被抓包

雙洋馬拉松（Two Oceans Marathon）是南非最具代表性的路跑賽事之一，包含56公里超馬與21.1公里半馬，每年吸引超過1.6萬人參加。對多數跑者而言，能擠進前10名已是重大成就。然而，這場賽事近日爆出離譜作弊事件，有兩名女性選手參加女子半馬組，卻將號碼布轉交給兩名男子代跑，這兩名男子還一路跑進前10名，直到賽後才被揭穿。

內褲曬乾直接穿⋯人妻「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

許多人習慣將洗好的衣物晾在戶外曬乾，不過澳洲一名女子近日提醒，收衣服時務必仔細檢查。她分享自己因一時疏忽，穿上剛收進室內的內褲，直到感覺下體傳來異樣蠕動感，才驚覺內裡藏著一窩蜘蛛與蟲卵，嚇得她當場驚聲尖叫。

泰國潑水節15歲少女遭軍人性侵！闖廁所要脅：別叫 否則就殺了你

泰國潑水節期間發生未成年少女遭性侵案！曼谷1名15歲少女去公廁時遭1名士兵強姦，警方與軍方聯合調查後，確認疑犯為第一陸軍區2名士兵。案件揭發初期，有傳少女是遭多人輪姦，但警方確認屬單人犯案，而疑犯被捕後已供認曾做出性侵行為。由於案情嚴重，檢方駁回了保釋申請，法院裁定疑犯需還押12天，等待軍事法庭作進一步審理。 案件在泰國惹起極大關注，而少女的母親接受媒體訪問時，透露案發時女兒遭色魔掐頸，對方威脅，「別叫，否則就殺了你」，結果慘遭蹂躪，質疑事發地點治安不靖。 泰國曼谷潑水節 15歲少女在公廁遭士兵性侵 據泰國《khaosod》、《Siamrath》等媒體報道，案發於4月15日凌晨零時30分，當時正值泰國潑水節，受害的15歲少女在曼谷帕那空區（Phra Nakhon）著名夜生活區考山路（Khao San Road）一處臨時洗手間內，遭一群自稱士兵的人毆打及性侵。當日凌晨約1時，受害少女的兄弟報案，而警方調查後相信是1名士兵單獨犯案。

為女兒面子與前妻假再婚 南韓前軍官二度離婚竟遭瓜分「天價退休金」

南韓一名60多歲的退役軍官，為了不讓獨生女在嫁入保守婆家時因「單親家庭」背景被看不起，選擇與離婚7年的前妻協議「紙上復婚」，沒想到之後卻演變成一場法律噩夢，前妻竟以此要求瓜分他全數的軍人年金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。