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仿效酷澎？HYBE創辦人房時爀涉不當交易 輿論憂透過美國施壓

中央社／ 首爾22日專電
南韓警方昨天以涉嫌欺詐性不正當交易為由，聲請逮捕韓國娛樂經紀公司HYBE董事會主席房時爀。 美聯社
南韓警方昨天以涉嫌欺詐性不正當交易為由，聲請逮捕韓國娛樂經紀公司HYBE董事會主席房時爀。 美聯社

韓國警方昨天以涉嫌欺詐性不正當交易為由，聲請逮捕韓國娛樂經紀公司HYBE董事會主席房時爀，韓媒報導，部分人士擔心房時爀會效法酷澎執行長金範錫，透過美國施加壓力。

根據韓聯社今天報導，首爾南部地檢昨天上午自警方收到房時爀涉嫌違反資本市場法的拘捕令申請書與調查資料，目前正在審查是否有羈押必要。檢方人士表示，「現階段無法對外確認相關內容。」

警方認為應予羈押的理由包括涉案金額超過1000億韓元（約新台幣22.2億元），案情重大，且在調查前曾更換手機等行為，存在滅證疑慮；不過房時爀方面主張已配合搜索，且已接受5次嫌疑人調查，並不存在滅證風險。

部分人士推測，房時爀給人「可能仿效酷澎（Coupang）」印象，因此讓警方決定申請拘捕令。由於前陣子酷澎個資大規模外流事件，時間點與美國關稅壓力相近，甚至有報導指出，美方曾向韓方表示，若無法保障酷澎創辦人暨執行長金範錫的人身安全，韓美外交安全高層協議將難以推進。

報導指出，在已有類似前例情況下，駐韓美國大使館又發函要求解除房時爀的出境限制，警方內部傳出激烈反應，質疑他是否想採取類似酷澎的策略，意圖利用防彈少年團（BTS）演出及美國獨立250週年紀念活動作為契機，施加間接壓力。

不過HYBE方面表示，既然了解酷澎的案例，沒有理由採取可能引發民意反彈的「冒進策略」，反而對美國大使館發函感到困惑。HYBE相關人士表示，「從未正式收到活動邀請，也不可能要求解除出境限制。」

報導提及，有分析指出，美國政府近期將韓國警方的出境限制與拘留等調查程序接連升高為外交議題，屬罕見情況。西江大學教授金載千（音譯）表示，「愈是如此，警方愈應依原則辦事，韓國是法治國家，應依韓國法律處理。」

美國 首爾 南韓 酷澎

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