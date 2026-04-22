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現場無人發現 ！兩男混進女子馬拉松跑進前十 賽後曬照被抓包

聯合新聞網／ 綜合報導
南非雙洋馬拉松近日爆出離譜作弊事件，兩名男子冒用女性選手身分參加女子半馬組，還一路跑進前10名，直到賽後才被揭穿。圖／AI生成
南非雙洋馬拉松近日爆出離譜作弊事件，兩名男子冒用女性選手身分參加女子半馬組，還一路跑進前10名，直到賽後才被揭穿。圖／AI生成

雙洋馬拉松（Two Oceans Marathon）是南非最具代表性的路跑賽事之一，包含56公里超馬與21.1公里半馬，每年吸引超過1.6萬人參加。對多數跑者而言，能擠進前10名已是重大成就。然而，這場賽事近日爆出離譜作弊事件，有兩名女性選手參加女子半馬組，卻將號碼布轉交給兩名男子代跑，這兩名男子還一路跑進前10名，直到賽後才被揭穿。

根據美聯社報導，這兩名替女性友人代跑的男子，分別為雅各布斯（Luke Jacobs）與布拉德菲爾德（Nic Bradfield）。雅各布斯以女子組第7名完賽，布拉德菲爾德則拿下第10名，擠下原本應進榜的其他女性選手。

事件曝光的原因是，雅各布斯賽後在社群平台貼出照片，被網友發現其胸前號碼布姓名竟是「拉里莎」（Larissa）。經賽事董事會查證後，兩名男子成績遭取消，遞補兩名真正完賽的女性跑者進入前10名。涉案兩名女子分別為帕瑞克（Larissa Parekh）與加維（Tegan Garvey），4人皆可能遭禁賽兩年。

主辦方指出，「交換號碼布」近年愈來愈常見，不僅違反運動倫理，也可能帶來醫療風險。若比賽途中發生緊急狀況，醫護人員可能依號碼布資料誤判身分與用藥。

雅各布斯事後道歉稱，自己判斷錯誤，沒有考慮後果。另一名女跑者加維則坦承，自己賽前臀部傷勢惡化，連走路都有困難，因此把參賽資格讓給朋友代跑。

馬拉松 路跑 南非

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