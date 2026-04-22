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內褲曬乾直接穿⋯人妻「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人習慣將洗好的衣物晾在戶外曬乾，澳洲一名女子提醒，收衣服時務必仔細檢查。圖／AI生成
許多人習慣將洗好的衣物晾在戶外曬乾，澳洲一名女子提醒，收衣服時務必仔細檢查。圖／AI生成

許多人習慣將洗好的衣物晾在戶外曬乾，不過澳洲一名女子近日提醒，收衣服時務必仔細檢查。她分享自己因一時疏忽，穿上剛收進室內的內褲，直到感覺下體傳來異樣蠕動感，才驚覺內裡藏著一窩蜘蛛與蟲卵，嚇得她當場驚聲尖叫。

根據《每日郵報》報導，住在澳洲布里斯本的女子艾蜜莉．牛頓（Emily Newton），日前準備帶女兒出門散步時，換上前一天從曬衣繩收下、剛洗好的衣物。沒想到穿上內褲後，她感覺有股奇怪動靜，於是進廁所查看。

她回憶，一開始看到內褲底部有一塊奇怪痕跡，還以為是鳥糞沾到，「我還大叫叫我老公來看，想說天啊，內褲沾到鳥屎，我會不會得病。」

沒想到仔細一看，那團東西竟開始動了起來。她這才發現，那不是髒污，而是一隻蜘蛛躲在網狀巢穴裡，旁邊還有一整包蜘蛛卵，裡頭不斷扭動，連蜘蛛腳都慢慢伸了出來。

艾蜜莉嚇得當場尖叫，立刻跳離馬桶，把內褲一路甩到走廊，接著衝進浴室狂洗全身。事後則由丈夫出面善後，將蜘蛛與巢穴清掉，並直接把內褲丟進垃圾桶。

經歷這場驚魂記後，她也提醒大家，從戶外收衣服時一定要先檢查，「我平常都會甩一甩衣服，但這次就是漏看那一小塊地方。」

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內褲 澳洲 蜘蛛

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