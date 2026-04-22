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泰國潑水節15歲少女遭軍人性侵！闖廁所要脅：別叫 否則就殺了你

香港01／ 撰文：雷思麗
警方調閱閉路電視片段，發現疑犯尾隨受害少女到洗手間後犯案。（IG@thaipbs影片截圖）
警方調閱閉路電視片段，發現疑犯尾隨受害少女到洗手間後犯案。（IG@thaipbs影片截圖）

泰國潑水節期間發生未成年少女遭性侵案！曼谷1名15歲少女去公廁時遭1名士兵強姦，警方與軍方聯合調查後，確認疑犯為第一陸軍區2名士兵。案件揭發初期，有傳少女是遭多人輪姦，但警方確認屬單人犯案，而疑犯被捕後已供認曾做出性侵行為。由於案情嚴重，檢方駁回了保釋申請，法院裁定疑犯需還押12天，等待軍事法庭作進一步審理。

案件在泰國惹起極大關注，而少女的母親接受媒體訪問時，透露案發時女兒遭色魔掐頸，對方威脅，「別叫，否則就殺了你」，結果慘遭蹂躪，質疑事發地點治安不靖。

泰國曼谷潑水節　15歲少女在公廁遭士兵性侵

據泰國《khaosod》、《Siamrath》等媒體報道，案發於4月15日凌晨零時30分，當時正值泰國潑水節，受害的15歲少女在曼谷帕那空區（Phra Nakhon）著名夜生活區考山路（Khao San Road）一處臨時洗手間內，遭一群自稱士兵的人毆打及性侵。當日凌晨約1時，受害少女的兄弟報案，而警方調查後相信是1名士兵單獨犯案。

受害少女母親受訪提安全質疑

至4月16日，受害少女的母親Oom（化名）向Facebook專頁「Saimai Must Survive」求助，並隨該專頁創辦人Ekkapop Lueangprasert前往現場確認案發地點。Oom事受訪時表示，對案發地點安全性的質疑及對社會安全的擔憂，慨嘆「這並非『無法無天』之地」。

涉案士兵曾威脅：別叫，否則就殺了你！

警方事後翻查案發地點的閉路電視片段，畫面顯示嫌疑人於案發日零時約11分尾隨受害少女進入洗手間，少女約12分鐘後逃出洗手間，向店舖收銀員及洗手間出口附近的行人求助。疑犯在大約20秒後離開洗手間，若無其事地經過受害少女和行人後離開。

受害少女的母親透露，女兒當時曾試圖反抗，但遭疑犯掐頸威脅：「別叫，否則就殺了你！」當時有人曾上前詢問情況，但疑犯卻聲稱沒有異常。

軍警聯合調查鎖定疑犯　最少涉及3宗罪

經調查，警方初步確認疑犯是第一陸軍區軍人，涉嫌綁架未成年人、強姦15歲以上18歲以下的人及非法拘禁，警方隨即向第一陸軍區司令部請求追捕涉案者。據第一陸軍區司令部內部調查，嫌疑人是20歲的列兵帕西特·科馬希（Pasit Komahi），隸屬第一軍區司令部連，但其同僚並未參與亦不知情。

帕西特其後向警方自首，承認休假期間在案發地慶祝潑水節，且與受害少女發生了性行為。至4月15日下午，軍方將帕西特移交給查納頌堪警察局調查，並表示將全力配合，以確保刑事訴訟程序公正透明。

疑犯由軍事法庭審理　不准保釋

4月18日上午，警方將帕西特移送軍事法庭，帕西特身穿便服出庭，面對記者提問時一言不發，他涉及強制性交、誘拐未成年人和非法禁錮等3項重罪指控。由於案情嚴重，法院駁回保釋申請，裁定被告要還押12天，以免疑犯與相關證人接觸或潛逃。

曼谷警政副指揮官表示，據目前調查結果，帕西特是唯一涉案軍人，會依法交由軍事法庭審理，若後續調查發現有其他非軍人涉案，將交由一般法院審理。

受害少女擬申請「證人保護計劃」及刑事案件補償金

由於受害少女尚未成年，且案件性質特殊，警方將與社福部門共同提供協助，陪同受害少女向泰國法務部申請「證人保護計劃」及依法申請刑事案件補償金。

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文章授權轉載自《香港01》

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