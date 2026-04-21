為女兒面子與前妻假再婚 南韓前軍官二度離婚竟遭瓜分「天價退休金」

南韓一名60多歲的退役軍官，為了不讓獨生女在嫁入保守婆家時因「單親家庭」背景被看不起，選擇與離婚7年的前妻協議「紙上復婚」，沒想到之後卻演變成一場法律噩夢，前妻竟以此要求瓜分他全數的軍人年金。

根據韓媒「뉴스1」報導，這名A先生過去是陸軍一等士官長退役，目前靠每月的軍人年金生活。他與前妻早於2010年因個性不合協議離婚，隨後兩人斷聯多年、各過各的生活。直到2017年，由於親家較為保守，他為了讓女兒能體面出嫁，兩人便決定重新登記結婚，只為營造「家庭圓滿」的假象。

這段第二次婚姻完全是形式上的「假重圓」，兩人婚後依然分居，維持互不干涉的生活模式。直到2020年，眼看女兒家庭生活已穩定，兩人再次透過法院調解達成二度離婚。當時調解書上特別註明「婚姻關係自2010年起已破裂」，且雙方同意「未來不再向對方提出任何索賠」。

然而，當A先生以為一切塵埃落定時，前妻卻突然主張退休金分配權，要求將2010年至2020年這段「名存實亡」的期間也納入計算，分配他長年累積的軍人年金。A先生憤怒表示，第二次結婚只是為了女兒辦理的程序，兩人根本沒有實質夫妻生活，且調解書已有協議，他完全無法接受前妻的要求。

針對此案，南韓法律專家指出，法律雖然保障配偶對退休金的分配權，但重點在於「實質婚姻關係」的認定。雖然A先生主張第二次婚姻只是形式，且調解書上有互不求償的條款，但若調解書內文未明確點出「放棄年金分配權」或「具體分配比例」，法律上仍可能將這段登記期間視為有效的婚姻長度。

律師提醒，離婚時對於年金種類、分配比例或是否放棄權利，務必寫得清清楚楚。若只寫「互不求償」等籠統字眼，往往無法涵蓋年金這種特殊的社會保險權益，導致離婚多年後仍會陷入沒完沒了的糾紛。