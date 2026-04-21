快訊

不只賴總統受阻！30年來正副元首閣揆出訪 都曾碰到大小挑戰

新聞幕後／陸經濟脅迫「一帶一路」債務國 阻撓賴總統出訪非洲友邦

涉貪遭重判 宜蘭三星鄉長李志鏞晚間宣布「退出政治」求公理

聽新聞
0:00 / 0:00

血濺日本東京巨蛋城…24歲員工檢查遊樂園設施 突遭墜落座椅夾死

中央社／ 東京21日專電
日本東京文京區「東京巨蛋城遊樂園」今天上午發生重大事故，一名24歲女員工在遊樂設施例行維護作業中發生意外，遭突然墜落的座椅夾住，被救出後經搶救仍宣告不治。 圖／擷自「東京巨蛋城遊樂園官網」
日本東京文京區「東京巨蛋城遊樂園」今天上午發生重大事故，一名24歲女員工在遊樂設施例行維護作業中發生意外，遭突然墜落的座椅夾住，被救出後經搶救仍宣告不治。 圖／擷自「東京巨蛋城遊樂園官網」

日本東京文京區「東京巨蛋遊樂園」今天上午發生重大事故，一名24歲女員工在遊樂設施例行維護作業中發生意外，遭突然墜落的座椅夾住，被救出後經搶救仍宣告不治。警視廳已介入調查，將釐清事故原因及安全管理是否存在疏失。

NHK、TBS報導，根據警視廳與東京消防廳，當局上午11時50分左右接獲通報，指園區內有員工「被遊樂設施夾住」。事故發生於名為「飛行氣球（FlyingBalloon）」的上下升降式遊樂設施，24歲員工上村妃奈當時正與5名同事進行每月一次的例行維護作業。

營運公司指出，該設施可容納12人，座椅會一邊旋轉一邊上下移動，最高可升至約10公尺。事發時，上村站在梯子上檢查支柱，疑似原本停在最上方的座椅突然墜落，導致她被夾在支柱與座椅之間。

消防人員到場後，破壞部分設施結構以展開救援，歷時約5小時，至下午5時左右才將上村救出，但是她被救出時已呈心肺停止狀態，送醫後仍宣告死亡。

受到這起事故影響，「東京巨蛋城遊樂園」今日臨時休業，並表示為了確認安全性，自明天起也將暫停營業。

目前警視廳正就設備運作狀況、檢修流程及安全防護措施等面向展開調查，釐清事故發生原因，以及是否存在安全管理上的問題。

日本 遊樂園 東京巨蛋

相關新聞

為女兒面子與前妻假再婚 南韓前軍官二度離婚竟遭瓜分「天價退休金」

南韓一名60多歲的退役軍官，為了不讓獨生女在嫁入保守婆家時因「單親家庭」背景被看不起，選擇與離婚7年的前妻協議「紙上復婚」，沒想到之後卻演變成一場法律噩夢，前妻竟以此要求瓜分他全數的軍人年金。

入行10年震撼教育！資深「出租女友」見這幕當場語塞 意外掀日網論戰

在「出租女友」產業盛行的日本，許多人將這份工作視為單純的金錢交易，甚至對此抱有負面標籤。然而，一名入行10年、見過超過3000名客戶的資深出租女友「伸紀（よもぎちゃん）」近日分享了一段令她永生難忘的經歷。她坦言，職業生涯中最深刻的瞬間，並非賺最多的那一天，而是親眼見證一名男子如何遞出他辛苦勞動換來的報酬。

山頂活春宮？情侶忘情激戰10分鐘 即時影像全拍下慘變「全球直播」

瑞士格林德瓦（Grindelwald）山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在海拔2600多公尺的山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰，沒想到整個過程全被一旁的即時影像監視器（Webcam）錄下並在網路直播。

血濺日本東京巨蛋城…24歲員工檢查遊樂園設施 突遭墜落座椅夾死

日本東京文京區「東京巨蛋城遊樂園」今天上午發生重大事故，一名24歲女員工在遊樂設施例行維護作業中發生意外，遭突然墜落的座...

天降13名陌生人「淡定比YA」加州熱氣球迫降民宅 屋主傻眼：啥？

美國加州一對夫妻近日在家看電視時，驚訝發現自家後院竟然停了一顆熱氣球，上面載有13名陌生人，而且還淡定地對著他們揮手比Y...

吃太多真的會被殺掉？11歲男童狂吞甜點 慘遭外燴業者扔火爐

許多人印象中的婚禮，應該是充斥歡愉氛圍，眾人一同為新人獻上祝福的溫馨場合。不料，日前印度北方邦（Uttar Pradesh）發生一起駭人聽聞的事故，一名11歲男童在婚禮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。