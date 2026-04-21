聽新聞
0:00 / 0:00
血濺日本東京巨蛋城…24歲員工檢查遊樂園設施 突遭墜落座椅夾死
日本東京文京區「東京巨蛋城遊樂園」今天上午發生重大事故，一名24歲女員工在遊樂設施例行維護作業中發生意外，遭突然墜落的座椅夾住，被救出後經搶救仍宣告不治。警視廳已介入調查，將釐清事故原因及安全管理是否存在疏失。
NHK、TBS報導，根據警視廳與東京消防廳，當局上午11時50分左右接獲通報，指園區內有員工「被遊樂設施夾住」。事故發生於名為「飛行氣球（FlyingBalloon）」的上下升降式遊樂設施，24歲員工上村妃奈當時正與5名同事進行每月一次的例行維護作業。
營運公司指出，該設施可容納12人，座椅會一邊旋轉一邊上下移動，最高可升至約10公尺。事發時，上村站在梯子上檢查支柱，疑似原本停在最上方的座椅突然墜落，導致她被夾在支柱與座椅之間。
消防人員到場後，破壞部分設施結構以展開救援，歷時約5小時，至下午5時左右才將上村救出，但是她被救出時已呈心肺停止狀態，送醫後仍宣告死亡。
受到這起事故影響，「東京巨蛋城遊樂園」今日臨時休業，並表示為了確認安全性，自明天起也將暫停營業。
目前警視廳正就設備運作狀況、檢修流程及安全防護措施等面向展開調查，釐清事故發生原因，以及是否存在安全管理上的問題。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。