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入行10年震撼教育！資深「出租女友」見這幕當場語塞 意外掀日網論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
在「出租女友」產業盛行的日本，許多人將這份工作視為單純的金錢交易，甚至對此抱有負面標籤。示意圖／ingimage
在「出租女友」產業盛行的日本，許多人將這份工作視為單純的金錢交易，甚至對此抱有負面標籤。示意圖／ingimage

在「出租女友」產業盛行的日本，許多人將這份工作視為單純的金錢交易，甚至對此抱有負面標籤。然而，一名入行10年、見過超過3000名客戶的資深出租女友「伸紀（よもぎちゃん）」近日分享了一段令她永生難忘的經歷。她坦言，職業生涯中最深刻的瞬間，並非賺最多的那一天，而是親眼見證一名男子如何遞出他辛苦勞動換來的報酬。

在影片中，伸紀回憶，當時那名男性客戶遞給她一個信封，裡面裝著他剛從事日雇臨時工賺來的5萬日圓（約新台幣9,880元）。男子當場拆開信封，將其中的3萬日圓（約新台幣5,928元）親手交給她。那一刻，伸紀看著那疊象徵辛勞體力的鈔票，瞬間語塞。她感性表示，「那一刻，我真切地感受到了金錢的重量，這份價值絕對不能視為理所當然」。

這段經歷徹底改變了伸紀對這份工作的態度。她意識到，與其看重得到的金額，不如去思考客戶為了這段陪伴「犧牲了什麼」。這讓她在面對工作時，多了一份敬畏與使命感。

貼文一出，引起日本網友熱議，「出租女友到底是做什麼的？如果一次能拿到3萬日元，那跟包養沒什麼兩樣？」、「為了租女友而花3萬日圓，值得嗎？」、「這個故事讓人感觸頗深，一個辛苦打零工賺5萬塊的人，竟然為了柏拉圖式的陪伴就花掉3萬塊」、「每個人對這份工作的看法分歧很大，說實話，我覺得只要有需求，就沒什麼問題」、「很溫馨的故事」。

不過，這段故事在網路上流傳後也引發部分質疑。有網友針對細節補充，伸紀本身曾任職業務員，溝通能力極強，是因為想發揮專長才入行。她的服務項目多以「聊天陪伴」為主，甚至有許多女性客戶也會指定找她。

日本

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