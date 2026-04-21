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天降13名陌生人「淡定比YA」加州熱氣球迫降民宅 屋主傻眼：啥？

中央社／ 加州蒂梅秋拉21日綜合外電報導
美國加州一對夫妻近日在家看電視時，驚訝發現自家後院竟然停了一顆熱氣球，上面載有13名陌生人，而且還淡定地對著他們揮手比YA。 示意圖／新華社
美國加州一對夫妻近日在家看電視時，驚訝發現自家後院竟然停了一顆熱氣球，上面載有13名陌生人，而且還淡定地對著他們揮手比YA。 示意圖／新華社

美國加州一對夫妻近日在家看電視時，驚訝發現自家後院竟然停了一顆熱氣球，上面載有13名陌生人，而且還淡定地對著他們揮手比YA，所幸他們安全降落，神奇地未撞上任何東西，也無人受傷，令屋主直呼不可思議。

美國廣播公司（ABC）分台ABC7等媒體報導，加州蒂梅秋拉市（Temecula）居民裴林（Hunter Perrin）及其妻子珍娜（Jenna Perrin）18日早上約8點半在家看電視及做瑜伽時，監視攝影系統偵測到後院出現動靜並發出通知。

隨後，他們聽到鄰居敲門，得悉自家後院有從天而降的不速之客。裴林受訪時表示，他去應門時，鄰居告訴他「他們剛降落在你家後院！」，當時他整個愣住，心想「啥！？」

受到驚嚇的裴林夫婦隨後跑到屋外，查看發生什麼事。監視器及手機拍攝畫面顯示，一顆載有13名乘客的熱氣球迫降在他們家後院，乘客異常鎮定地向他們與鄰居揮手致意。

裴林回憶說，熱氣球駕駛技術精湛，精準降落在完全空曠的後院，沒有撞到任何東西，也沒有人受傷。駕駛告訴他，因為風勢減弱，才被迫緊急降落。

驚魂未定的乘客阿瓦洛斯（Brianna Avalos）指出，她與丈夫原本為慶祝結婚10週年而搭乘熱氣球，沒想到必須緊急迫降，當時她心想「天啊！我們在別人的後院！這太瘋狂了！」

熱氣球 美國

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