「厭倦老婆？留戀前任？」泰國幽默徵兵宣傳 自願服兵者激增五成

真的是「泰」幽默了！每年4月為泰國徵兵季，年滿21歲的男性需即場抽籤，以決定要否服兵役。泰國陸軍今年在官方社交平台自製多個「梗圖」，將軍營打造成「逃離感情煩惱」、「避開妻子管轄」、「健身中心」等場所，甚至引用熱播陸劇男主劇照，以幽默方式吸引男士們報名參軍。據報導，2026年報名參軍的人數有明顯上升趨勢，比2024年增加近50%。

每年4月1日至12日為泰國固定的徵兵季，其間但凡年滿21歲的男性需要即場抽籤，以決定他是否需要服兵役；抽中紅籤需要入伍2年，抽中黑籤則可免役。當地法律規定，即使僧侶、跨性別者也要參加抽籤，但考量跨性別人士身心特質與認同，政府允許以上人士憑醫生診斷證明申請免役。

泰國陸軍今年在官方社交平台facebook帳號上傳多個自製「梗圖」，將軍營形容為「逃離感情煩惱」、「避開妻子管轄」、「健身中心」等場所，以幽默和有趣方式吸引男士們報名參軍。

泰國陸軍亦引用近日熱播的大陸電視劇《逐玉》，將參軍者比喻為張凌赫所飾演的男主角「武安侯」。

泰國陸軍指出，2026年參軍人數明顯有所上升，有將近3萬名男性報名參軍，較2024年大幅增長約50%，但其實過去5年，自願入伍人數一直穩定攀升，今年有些地區甚至不必抽籤，已填滿徵兵配額。有分析估計，除了和陸軍加強網路宣傳有關外，邊境地區局勢緊張提升愛國主義，許多人因此選擇主動入伍；此外，經濟低迷影響就業，亦促使更多人參軍。

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文章授權轉載自《香港01》