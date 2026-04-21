吃太多真的會被殺掉？11歲男童狂吞甜點 慘遭外燴業者扔火爐

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聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名11歲男童，因為在婚禮上向外燴業者索取太多甜點，外燴商一怒將男童放在火燙的坦都烤爐上，隨後男童失去平衡跌入烤爐造成嚴重燒傷。示意圖／AI生成
印度一名11歲男童，因為在婚禮上向外燴業者索取太多甜點，外燴商一怒將男童放在火燙的坦都烤爐上，隨後男童失去平衡跌入烤爐造成嚴重燒傷。示意圖／AI生成

許多人印象中的婚禮，應該是充斥歡愉氛圍，眾人一同為新人獻上祝福的溫馨場合。不料，日前印度北方邦（Uttar Pradesh）發生一起駭人聽聞的事故，一名11歲男童在婚禮不斷向外燴商索取甜點，想不到貪吃的孩子卻惹怒這名外燴商，盛怒之下將男童放在火燙的烤爐上，隨後男童不幸跌入烤爐中，造成男童臉到腰部嚴重燒傷。

綜合外電報導，本月15日印度北方邦巴斯蒂地區（Basti district），一名11歲男童查曼（Chaman）跟著祖母一起參加親戚的婚禮，想不到本該是歡樂的喜事，卻成了悲劇的開端。

婚宴期間，查曼不斷向外燴業者索取傳統甜點拉斯古拉（rasgulla），起初業者試著趕跑查曼，但查曼不斷上門討甜點的行為卻點燃業者怒火。根據當地警方消息人士透露，這名業者先恐嚇查曼，並將他一把抱起放在燃燒中的坦都烤爐上方，不料查曼隨後失去平衡跌進烤爐。

雖然家人們聽到查曼淒厲的呼叫聲後，立刻將查曼從烤爐中救出，但他從臉到腰部都已嚴重燒傷。

慘劇發生後，查曼先被送往阿約提亞醫學院（Ayodhya Medical College），但因他的燒傷過於嚴重，被轉往勒克瑙（Lucknow）的醫學機構治療，但情況並不樂觀，仍處於命危狀態。

副警司辛格（Swarnima Singh）表示，警方十分重視這起案件，將全力追緝嫌犯到案。

印度 甜點 婚禮

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