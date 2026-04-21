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山頂活春宮？情侶忘情激戰10分鐘 即時影像全拍下慘變「全球直播」

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞士格林德瓦（Grindelwald）山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。圖／擷自faulhorn roundshot
瑞士格林德瓦（Grindelwald）山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。圖／擷自faulhorn roundshot

瑞士格林德瓦（Grindelwald）山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在海拔2600多公尺的山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰，沒想到整個過程全被一旁的即時影像監視器（Webcam）錄下並在網路直播。

據外媒「20 minutes」報導，這起事件發生在8日下午，這對男女抵達目前處於關閉狀態的福爾峰（Faulhorn）山頂飯店露台。在蔚藍天空與綿延雪山的圍繞下，兩人似乎覺得氣氛浪漫到了極點，索性解開登山服，在陽光照射下展開長達10分鐘的「熱情時刻」。

這對情侶顯然不知道，山頂上裝設了一台全天候運作的即時影像攝影機。一名當時正想透過網路確認山上雪況與天氣的民眾意外直擊了這一幕，這位民眾事後笑說，比起震驚，他更多的是覺得有趣，「我一開始先是大笑，然後心想『上面應該超冷的吧』」。

負責管理該監視器系統的業者Roundshot表示，雖然這類「大尺度」場景並不常見，但監視器確實偶爾會捕捉到遊客對著鏡頭露屁股等搞怪行為。所幸該系統具備自動像素化（打馬賽克）功能，會自動對畫面中的人臉進行模糊處理，因此這對「熱火朝天」的情侶並不會被認出真實身分。

這段長達10分鐘的「恩愛畫面」目前已由系統管理員火速刪除。管理人員強調，系統是為了服務想觀看氣象的民眾，而非提供限制級內容。而這對神祕的情侶在結束這段插曲後，隨即穿好衣服繼續旅程，完全不知道兩人的行為已在網路上被看光。

瑞士 阿爾卑斯山 情侶

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