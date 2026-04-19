畫圖換點心到進總統府 菲看板畫匠逆襲成人像藝術家

在菲律賓南部小城蘇瑞高市（Surigao City）的一所公立小學裡，一名小男孩曾用自己畫的圖，和同學換取點心。

他是家中10個孩子之一，父親是漁夫、母親是家庭主婦。在那樣的環境裡，連上學的零用錢都是奢侈。

「小學的時候家裡很窮，父親沒有辦法給我零用錢，我只好幫同學畫圖交作業，換一些零錢或點心來填飽肚子。」朱恩．殷帕斯（Jun Impas）回憶。

那時支撐他的不是夢想，而是生存。然而多年後，這名曾為充飢而作畫的男孩，已兩度站在菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacanang），交付時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和現任總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）的官方肖像。

和多數出身清寒的人一樣，殷帕斯進入社會後，最初的目標只是溫飽。他在當地電影院繪製大型看板，在反覆描繪明星臉孔的過程中，逐漸意識到自己或許真的有成為藝術家的能力。

然而，真正的考驗卻出現在他決定全心投入創作之後。

當時的他已經成家，為了追求理想，放棄相對穩定的電影看板繪製工作，帶著家人搬到機會較多的宿霧市（Cebu City）。但現實並不如預期，舉辦畫展卻乏人問津，作品得不到肯定。

在人生最低潮時，他獨自走上住家附近的小山丘，情緒潰堤。

「我問上帝：你對我有什麼安排？」當時他最掛念的，是孩子的未來。冷靜下來後，他告訴自己：「也許，是我還不夠好。」於是回去繼續鑽研技法。

很快，轉機來了。他為妻子畫了一幅肖像，參展後終於被人看見。第一筆委託出現了，有客戶請他繪製一家三代的肖像。後來他受邀為當地一位樞機主教繪製肖像，並在樞機主教的75歲壽宴當天揭幕，殷帕斯這個名字開始被人記住。

殷帕斯的作品之所以動人，不僅在於細膩的寫實技巧，更在於他擅於呈現「平凡之美」。貧困的出身讓他對日常生活有深刻的感受，筆下的市場勞動者、街頭的身影、家人們的互動等場景，看似普通、卻充滿情感。

「我希望讓大家看到，即使是平凡人，他們在社會中一樣重要。」

這樣的創作理念，也延伸到他最具代表性的作品。當馬拉坎南宮選中他為當時的總統杜特蒂繪製官方肖像時，他既驚訝又興奮，在緊迫的期限內日夜趕工，只為精準捕捉總統的神韻。

在馬拉坎南宮交件當天，杜特蒂的一句「好厲害」，讓他備感肯定。

之後，他又為現任總統小馬可仕繪製官方肖像。小馬可仕態度親和，甚至特准他穿短褲進入馬拉坎南宮，讓他印象深刻，「小馬可仕就像普通人一樣，完全沒有架子。」

殷帕斯曾任宿霧藝術家協會（CAI）與菲律賓肖像藝術家協會（PASPI）會長，畫作在國內外得獎無數，也擔任過許多繪畫競賽的評審，但他仍選擇繼續學習。

44歲那年，他重返校園，4年後拿下美術學士學位。

殷帕斯尚未造訪過台灣，但他正規畫今年帶家人前去，希望在旅遊的同時取得創作靈感，包括夜市、廟宇、街景以及形形色色的路人。

他也希望台灣民眾能透過他的畫作，看見菲律賓的日常，例如晚輩向長輩致意的「吻手禮」（mano），感受到彼此文化的共同點。

談到人生中最重要的作品，殷帕斯沒有提及任何得獎之作，也沒有點名總統肖像，而是妻子的肖像。

「那是改變我藝術生涯的一幅畫…如果沒有這幅畫，就沒有今天的我。」

殷帕斯被看好進入菲律賓最高藝術殿堂，成為「國家級藝術家」。如今，他仍持續創作，且在宿霧一座山林裡打造了一座結合畫廊、工作室與咖啡空間的藝術基地，不時舉辦工作坊、繪畫比賽，讓藝術更貼近民眾。

「我希望即使是一般人也能喜歡上藝術。正因為如此，我打造了這個空間…未來也會舉辦更多不同的活動。我做的這一切，是希望更多人能來參與。」