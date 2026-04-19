喪禮變格鬥場！正宮、小三靈堂激戰 打到棺材開蓋遺體暴露

一段婚姻「3人行」必有衝突！網路近日瘋傳影片，指墨西哥1場喪禮上，死者妻子在靈堂守靈時，因弔唁女子1句話意外發現對方竟是丈夫生前小三，2女隨即先爆口角繼而動武，隔著棺材大打出手。棺材激烈晃動幾乎翻倒，棺材蓋也被推開，令死者遺體暴露人前。最終有1名親友撲上制止打鬥，其間差點從椅子上跌落。

影片引來網友嘩然，有人笑說，「他（死者）再也受不了她們倆了，寧願去死」、「死了也不安寧」。亦有人認為2名女子不值得為出軌的男人爭吵，「為了一個出軌的男人爭吵，真令人難過」。

婚姻關係最重要是忠誠。美國《紐約郵報》（New York Post）報導，居於墨西哥韋拉克魯斯（Veracruz）的1名男子早前逝世，家屬近日為其舉辦喪禮邀請親友出席弔唁。

喪禮本來平靜地舉行，突然有1名女子悲痛欲絕地現身，站在棺材旁邊低聲向男子道別，不捨表示「親愛的，我會很想你（Love, I'm going to miss you）」。死者妻子聞言暴怒站起質問女子身份，「妳是誰？」，女子自爆是死者的情人，事態隨即急轉直下變成「全武鬥」。

「正宮」遇著「小三」分外眼紅。從影片見到，死者妻子與小三隔著棺材大打出手，邊爭吵邊推撞，棺材險被翻倒，而棺蓋已遭推開，令死者遺體暴露人前，在場親友露出尷尬表情。

縱使打到棺材蓋子打開，但2女仍未收手，而且打鬥更趨激烈，最終有1名親友冒著從椅子上跌落的風險，撲向其中1名女子去制止打鬥。

網友看過影片震驚，有人笑言「她們差點又殺了他（死者）」、「他（死者）再也受不了她們倆了，寧願去死」、「很明顯，死者是上不了天堂了」。另有網友認為不值得為1名出軌的男人爭執，「為了1個出軌的男人爭吵，真令人難過」。

翻查資料，墨西哥刑事法典曾有「通姦罪（婚外情）」，可判處2年監禁，但已於2011年廢除，旨在推動兩性平等和個人權利。不過，雖然「通姦」不再是刑事罪行，不會面臨監禁處罰，惟仍可能作為民事訴訟、成為離婚程序的關鍵因素等。

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文章授權轉載自《香港01》