陸女住韓青旅被騷擾！日男床邊脫褲撒尿 辯稱「誤當廁所」下跪道歉

4月16日晚間，一位網友在微博發文求助，稱自己是在南韓的大陸遊客，凌晨在當地一間青年旅舍被一名日籍男子嚴重騷擾與侮辱，對方企圖搭訕不成，半夜時竟在她的床位附近亂小便。目前，該網友已向南韓警方報警並聯繫大使館求助。17日，大陸駐釜山總領事館工作人員回覆稱，正在處理該事件。

男子在其身上、行李及床鋪小便稱：誤以為是廁所

《九派新聞》報導，發文者張女稱，她於4月8日抵達南韓，10日在首爾看完演唱會後，第二天抵達釜山，原計劃於15日回國，但在當天被一名日本籍男子騷擾，因此被打亂所有計劃，被迫滯留南韓。

據她回憶，她所住的房間共住了4個人、男女混住，除那名男子外還有2名外國人，她與男子的床位相距至少5公尺。事發前，該男子曾多次向她搭訕，還說「我們還有很多時間相處」等話，張女因聽不明白便沒有多做理會。張女表示，當時她曾與朋友吐槽，沒想到幾小時後就發生了這種事。

張女表示，事發時她正在睡覺，突然看到有一個黑影，她用閃光燈看了之後發現，那名男子下體暴露，繞著她的床位亂轉，還對張女及她的行李、床鋪小便，嚇得她立刻報警。

10分鐘後2名南韓警察趕到，當時犯案的男子跪在地上對張女道歉，警方詢問他此事是否屬實，他供認不諱，但堅稱自己誤以為這裡是廁所，才在此小便。

當地警方勸女子私下和解 領事館介入

據張女稱，南韓警方未對涉案男子進行酒測、未提取物證、未做筆錄，也沒有立案，只勸她私下和解。她質疑南韓警方處置不當，隨後警方向她表示，可以對此事以民事案件進行調查，但需要她自己去警察局報案。

17日下午，南韓警方通過郵件告知張女稱，涉案男子願意賠償，但直到她主動去警局，他們才告訴張女男子已經回到日本，現在無法對他採取任何措施，只能等涉案男子再到南韓的時候才能對他進行處罰。張女表示，賠償不是重點，「最重要的是不能讓他無成本犯罪。」

17日中午，大陸駐釜山總領館工作人員稱，已與張女聯絡處理此事，並聯繫了當地警方，其稱將依法維護大陸公民的權利。張女也指出，領事館工作人員將盡力幫她協調，並與韓方、日方溝通此事，會進一步幫她與警察局聯繫。其表示，目前此事已按刑事案件立案處理。

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文章授權轉載自《香港01》