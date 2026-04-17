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揭密客人6大等級！日頂級女公關遇「這類型」最頭痛：只想著肉體交流

香港01／ 撰文／爆檸哥
日本頂級女公關山鳥。圖／取自關山鳥Instagram@rinoworld_875
日本頂級女公關山鳥。圖／取自關山鳥Instagram@rinoworld_875

日本頂級女公關山鳥（ヤマトリノ）早前在其YouTube頻道公開了男客排行榜，她將男客人分為6大等級，排名相當有趣。她指最受歡迎的是低調的大老闆；整形醫生則被評為D級，比土豪更令人敬而遠之。

位於日本東京六本木的 「Jungle Tokyo」被公認為全日本最頂級的豪華夜總會（Cabaret Club、キャバクラ）之一。它不僅以奢華的裝修著稱，更因擁有眾多具備「藝人級」影響力的紅牌公關而聞名。近期，「Jungle Tokyo」知名女公關山鳥，在個人YouTube頻道公開「男客排行榜」，將客人分為6個等級，揭露最受歡迎與最討厭的類型。

SS級最強金主：穿得像上班族的老闆

山鳥表示，這類客人外表看起來完全不像有錢人，背雙肩背包、戴Apple Watch，但結帳時一次就是100萬日圓（約新台幣19.8萬元）。「這類人已經沒有物慾了，他們更在乎的是『體驗』和『心靈的觸動』，對人花錢很大方。

S級：一般的經營者

這類客人戴Patek Philippe或勞力士手錶，每天都會來夜總會喝酒。雖然單次不會豪花幾百萬日圓，但他們會光顧不同的夜總會，是支持整個夜生活產業最穩定的族群。

A級：會花大錢的暴發戶

例如做直銷、炒股一類的暴發戶。這類客人最怕人不知道他有錢，他們一次可能會花約60萬日圓（約新台幣11.8萬元），主要想向人展示自己有多成功。這種類型和上面SS型不同，他們不會做那種1000萬日圓（約新台幣198萬元）的香檳塔，比較愛把錢花在自己身上。雖然平均單價高，但錢來得快去得快，這類客人也可能突然消失。

B級：江湖人士

他們很重義氣，如果混熟了，開香檳或消費都會很爽手。但壽命不長，可能很快就因為犯案被逮捕或上新聞而消失。

C級：名人

例如藝人或是那種在夜店圈非常出名的人。山鳥指這些人雖然會花錢，但他們通常只會把錢花在某個非常有名的小姐身上。他們會炫耀「我平常指名的都是誰誰誰」，雖然不一定是壞人，但他們就是不願意在一般公關身上花錢，行為其實很討厭。

此外，山鳥也將牛郎歸類為C級，但她本人不喜歡這種客人，「因為感覺像在跟行家談話」。不過她認為，男公關一旦決定要支持哪位小姐，通常會很穩定來光顧，因為他們懂得夜店的規矩。

D級：美容外科醫生

在山鳥眼中這類客人是頂級奧客，雖然長得帥也很有錢，但態度囂張，通常只是來尋求性關係，根本不願意在店裡消費。「他們只會點龍舌蘭大家一起喝，然後只想著之後發生關係，專業的公關根本不理他們」。不過山鳥也補充，如果要選男朋友，這類人（要自己開業）可能是B級，因為條件真的很好，「只是會一直劈腿」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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