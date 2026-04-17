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粉紅露營車當家！她花85萬打造移動公寓 每月開銷不到3萬

聯合新聞網／ 綜合報導
海蒂改造廂型車住宿，每月省下大筆開銷。示意圖，非當事人。圖／ingimage
海蒂改造廂型車住宿，每月省下大筆開銷。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名女子花費約2萬英鎊（約新台幣85萬元）改造廂型車，打造出粉紅風格的「移動公寓」。現在她每個月的生活費只需要約675英鎊（約新台幣2.8萬元），遠低於一般房貸支出，引發網路熱議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，26歲的海蒂（Heidi Elliott）購入一輛福特廂型車，價格約1萬5000英鎊（約新台幣64萬元），花費一年時間將車子打造成設備齊全的居住空間。車內不僅有固定床鋪、沙發區、烤箱，還設有室內淋浴間與天窗，甚至連化妝台都一應俱全。

整體風格以粉紅與白色為主，外部則加裝車頂架與300瓦太陽能板，兼顧美觀與實用。她笑稱自己是「很講究生活品質的露營車族」，每天都能在車內洗澡，過著精緻又自由的生活。

在開銷方面，海蒂每月花費相當固定：食物約200英鎊（約新台幣8,500元）、油錢250英鎊（約新台幣1萬元）、網路費95英鎊（約新台幣4,000元），再加上保險與稅金130英鎊（約新台幣5,500元），總計約675英鎊。她表示，相較於每月動輒2000英鎊（約新台幣8.5萬元）的房貸壓力，這樣的生活方式讓她大幅減輕經濟負擔。

海蒂目前以自由攝影與經營社群媒體為生，只要每月收入達到600英鎊（約新台幣2.5萬元）就能維持生活。她認為，住在車上讓她不必被固定工時綁住，也能有更多時間與人交流。

她建議想嘗試的人，不必一開始就追求高規格改造，而是可以先購入基本車款，邊生活邊調整設計，打造最適合自己的空間。在房價高漲的時代，「車上生活」不只是一種生活風格，也逐漸成為部分年輕人對抗經濟壓力的新選擇。

英國 露營車

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