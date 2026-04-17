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普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶在沙灘上上演「活春宮」，隨後遭警方逮捕。示意圖，非當事人。圖／ingimage
情侶在沙灘上上演「活春宮」，隨後遭警方逮捕。示意圖，非當事人。圖／ingimage

泰國普吉島一處海灘近日傳出情侶在沙灘上「野戰」，這對法國遊客在光天化日下全裸並發生性行為，影片在網路上瘋傳。當地居民批評警方監管不力，隨後兩人便遭到警方逮捕並裁罰。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這對24歲的情侶哈蘭（Halan）與娜迪亞（Nadia），被拍到在雷伊海灘（Rayee Beach）赤裸互動，毫不遮掩地進行親密行為。目擊者表示，兩人不僅完全沒有遮蔽，聲音還大到連海灘另一端都能聽見，離譜行徑讓人傻眼。

影片曝光後迅速在社群媒體擴散，引爆輿論批評。許多當地居民不滿，認為類似事件頻頻發生，已嚴重影響生活品質，警方卻沒有任何作為。有居民表示：「太多外國人來這裡就失控，行為像動物一樣，我寧可沒有觀光客，也不想住在這種環境。」也有人認為，就是泰國法律太輕縱，才讓外國人覺得可以為所欲為。

在輿論壓力下，警方迅速展開調查，並在卡圖區一間飯店內找到兩人。兩人坦承在海灘上發生性行為，最後因「在公共場所裸露或從事猥褻行為」被開罰約157美元（約新台幣4,900元）。警方表示，兩人辯稱不知道此舉違法，是因為度假太過放鬆，才會一時做出失控舉動。

事實上，類似脫序事件在普吉島已經不是第一次發生。去（2025）年2月有情侶在嘟嘟車上發生性行為遭通報；後來又傳出有遊客在飯店開窗進行性行為，甚至裸體走上陽台。同年9月，一名俄羅斯男子也因在行駛中的皮卡車上發生性行為被逮。今（2026）年1月，一名計程車司機則遇到乘客在車上發生性行為，不得不將對方趕下車。

當地居民指出，自從泰國推行免簽政策後，觀光人數暴增，失序與違法行為也隨之增加。根據官方數據，2025年已有約1,400萬名旅客造訪普吉島，主要來自俄羅斯、中國、印度、英國與澳洲。

普吉島 泰國 情侶 性行為

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