荷蘭女子遭男友當「財產」標記 臉上刺滿對方名字

荷蘭一名女子長年遭男友控制虐待，甚至被迫在身上刺了超過250個刺青，臉上寫滿對方的名字。如今女子獲外界募款協助，終於展開療程去除刺青，有望能在今年重拾原本樣貌。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名化名喬克（Joke）的女子，過去與男友漢斯（Hans）交往期間，屢屢遭男友控制和虐待。男友買了一台廉價刺青機，長期強迫她在身體刺上自己的名字，將女子標記為自己的「財產」。女子身上的刺青遍佈全身，甚至連臉部、頸部等明顯位置都被刺滿，畫面看起來十分嚇人。

荷蘭反刺青組織「後悔刺青」（Spijt van Tattoo）指出，男子刻意將刺青刺在他認為「可能被其他男性碰觸過」的部位，像是胸部與臀部，明顯帶有羞辱與控制意味。組織為喬克發起募款，目前已籌得超過3萬5000美元（約新台幣110萬元），協助她進行除刺青療程。

根據公開照片，喬克過去幾乎整張臉都被深色刺青覆蓋，「Hans」字樣清晰可見於臉頰與頸部；而最新照片中，她臉部大部分刺青已被移除，逐漸恢復原貌，對比強烈。

喬克表示，前男友不僅控制她的身體，還長期跟蹤、威脅與恐嚇，導致她逐漸依賴酒精與藥物麻痺自己，最終失去反抗能力。她曾向警方報案，但由於難以證明刺青並非自願行為，加上對方堅稱雙方合意，案件至今未有逮捕行動。

目前喬克已開始接受完整療程，期望在年底前徹底去除刺青。募款若有剩餘，將用於幫助其他家暴受害者。

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