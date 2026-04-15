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荒唐女警偷闖辦公室拍「上空制服照」調情男友 遭抓包扯1理由下場慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女警因在執勤期間及辦公室內拍攝多張身穿制服的半裸自拍照，並傳送給伴侶「調情」，近日被裁定嚴重行為失當，遭到警方解雇。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
英國一名女警因在執勤期間及辦公室內拍攝多張身穿制服的半裸自拍照，並傳送給伴侶「調情」，近日被裁定嚴重行為失當，遭到警方解雇。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

英國一名女警因在執勤期間及辦公室內拍攝多張身穿制服的半裸自拍照，並傳送給伴侶「調情」，近日被裁定嚴重行為失當，遭到警方解雇。這名現年31歲的女警史戴夫斯（Alisha Staves）原本任職於亨伯賽德（Humberside）警察局的槍械許可部門，卻因為這些大尺度的自拍照，讓她的警察生涯徹底終結。

據外媒「The Sun」報導，這起事件發生於2023年。史戴夫斯當時潛入警局的一間儲藏室，脫掉上衣後，僅穿著一件警察抓絨外套拍攝上空照，並將照片傳給男友，訊息還寫著「或許警官夫人可以幫你一把」。另一張照片則是她在室內身穿防彈背心，刻意露出胸部，並附上「工作中的胸部」等曖昧字眼。

這些照片之所以曝光，是因為兩年後史戴夫斯涉及另一宗無關的調查，警方在扣押並下載其電子設備內容時，意外發現了這些存放在私人手機裡的限制級照片。當時史戴夫斯已因其他行為受到書面警告。

代表警方的律師指出，史戴夫斯之所以拍下這些照片，是因為她的伴侶當時質疑她「不是第一線警察」。為了向男友證明自己的身分，她才出此下策。律師痛批，這種行為具備性暗示，且嚴重濫用職權，損害了警察部隊的聲譽，「這種故意且完全不當的行為，足以構成開除理由」。

史戴夫斯的辯護律師則主張，這是一個「愚蠢的錯誤」。他表示，史戴夫斯當時受到伴侶的壓力，對方不斷嘲笑她不是真正的警察，她才想用這種方式開玩笑。史戴夫斯也辯稱，她拍攝時確信辦公區的人都已經下班，且她一直認為這些照片只是私下分享，絕對不會外流。

然而，亨伯賽德警察局首席警官托德（Chris Todd）對此並不買帳，認為史戴夫斯的行為嚴重違反職業準則，屬於嚴重行為失當。最終，這名在2019年入職的女警被立即解雇，為自己的「職業自拍」付出了慘痛代價。

警察 英國

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