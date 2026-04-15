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遍地難尋專情枕邊人？如何判斷是否會出軌 專家揭6關鍵特徵

聯合新聞網／ 綜合報導
考斯特提出六項較不容易出軌的男性特質。示意圖／ingimage
考斯特提出六項較不容易出軌的男性特質。示意圖／ingimage

專家認為，感情無法「百分之百防出軌」，但選對人，確實能大幅降低風險。針對選擇交往對象，兩性作家考斯特（Tracey Cox）整理出六個關鍵特徵，能判斷一個人是否較可能維持忠誠關係。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這六項特質中，第一項是「與母親關係密切」。經常陪伴家人，代表時間被責任佔據，較少有餘裕發展婚外情；同時也意味著他需要對更多人負責，說謊成本更高。此外，重視家庭的人通常具備責任感與忠誠度，也較可能尊重女性。

第二，雙方「條件相對平衡」很關鍵。若一方明顯覺得自己「高攀」，反而容易因不安全感而尋求外界認同，進而增加出軌機率。當一個人缺乏自信時，外界的關注與稱讚，可能會成為誘惑來源。

第三，「在不同場合表現一致」。如果一個人在伴侶面前與在朋友面前是兩種樣子，代表他可能在刻意隱藏某些面向。相反地，若他在各種社交圈中都保持一致，通常較不容易有雙重生活。

第四，「擁有穩定且正向的朋友圈」。社交圈能反映一個人的價值觀與生活方式。如果他的朋友成熟可靠，且對人友善，通常代表他本身也具備相似特質。反之，若朋友圈讓人不安，往往也是關係中的警訊。

第五，「有投入度高的興趣」。無論是運動或其他專長，當一個人把大量時間與精力投入興趣中，就較難同時經營複雜的婚外關係。出軌需要時間與規劃，而忙碌且專注的人，通常不會選擇這種高成本行為。

最後，「曾因出軌付出慘痛代價」。雖然「劈腿者會再犯」常被提起，但若一個人曾因出軌失去重要關係、家庭或名譽，且真正經歷後果，有可能促使他改變行為。關鍵在於他是否真的反思並調整自己。

出軌 婚外情

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