「生物學上不可能」女子打噴嚏竄出生猛活蟲 就醫赫見鼻竇藏整窩幼蟲

希臘一名58歲女子只是打了個噴嚏，竟直接噴出一條「活蟲」。醫師進一步檢查後發現，她的鼻竇裡竟藏著「一整窩寄生幼蟲」，簡直就是現實版恐怖片的劇情。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2025年9月，女子在戶外田野工作，身旁正好有羊群放牧。根據醫療報告，當時有許多蒼蠅在她臉旁盤旋，但她沒有多想。一周後，她開始出現鼻竇疼痛，接著持續劇烈咳嗽數周，但女子依然沒有放在心上。

10月15日，女子突然打噴嚏，直接噴出一條「蠕動的蟲」。她趕緊到醫院就醫，發現她的鼻腔裡面還有其他活蟲。耳鼻喉科醫師立刻為她動手術，隨後從鼻竇中取出10隻幼蟲與1個蟲蛹。經過治療後，女子已完全康復，身邊也沒有人出現類似症狀。

經專家檢測，這些寄生蟲是羊鼻蠅的幼蟲，最長接近2.5公分。這種寄生蟲通常寄生在羊與山羊的鼻腔中，在人體出現的案例相對罕見。醫學上稱此情況為鼻腔蠅蛆症。過去多數人類感染案例都在眼部（稱為眼部蠅蛆症），且幼蟲通常無法發育成熟。近年研究發現，在免疫力低下或鼻腔結構異常的情況下，幼蟲就有可能進一步在鼻腔生長。

一般來說，鼻竇環境對幼蟲極不友善，不只是溫度、濕度不適合，黏液與免疫反應，也都會阻礙幼蟲發育。原來這名女子有嚴重的鼻中膈彎曲，所以幼蟲不只不能順利排出，還卡在鼻竇裡「安營紮寨」，甚至發育成蟲蛹。這一點十分罕見，因為過去專家普遍認為，寄生蟲在哺乳類體內完成蛹化，是「生物學上不可能發生的」。