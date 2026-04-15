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AI也當救世主？每分鐘63元能與虛擬耶穌對話 網轟邪惡「連告解都通膨」

聯合新聞網／ 綜合報導
用戶每分鐘支付1.99美元，就有AI耶穌聽你說話。示意圖／ingimage
用戶每分鐘支付1.99美元，就有AI耶穌聽你說話。示意圖／ingimage

一家科技公司推出「與耶穌對話」的AI服務，引發信仰與商業界線的批評聲浪。用戶只要付費，就能與虛擬耶穌視訊聊天，但不少人質疑，這樣的做法根本是在「消費信仰」。

ODDITYCENTRAL報導，這項服務由美國公司Just Like Me推出，主打「AI耶穌」。公司宣稱，這個AI機器人是「以愛為核心的現代導師」，能在日常生活中為用戶提供指引與支持。執行長布里德（Chris Breed）表示，公司以欽定版聖經（King James Version）和多位牧師的講道內容訓練模型，確保模型的回應以聖經為根基。不過布里德強調，AI耶穌並不是要取代信仰、聖經或教會，只是為用戶提供陪伴和鼓勵。

使用AI耶穌的方法相當簡單，用戶只要付費，就能和AI耶穌視訊通話。服務的價格為每分鐘1.99美元（約新台幣63元），或45分鐘49.99美元（約新台幣1,580元）。畫面中的耶穌形象，是根據影集《天選之子》（The Chosen）飾演耶穌的喬納森．露蜜（Jonathan Roumie）來打造，希望能為用戶營造更真實的互動體驗。

官方網站特別聲明，這個AI工具只是提供安慰、鼓勵與智慧的數位平台，「並非真正的耶穌基督，也不具任何神聖權柄。」儘管如此，公司仍宣稱，這項技術有助於讓人更貼近信仰，建立個人化的靈性連結。

不過這項技術引發不少網友批評，有人認為收費來和耶穌對話，就是在利用信徒的信仰牟利。一名網友就說，「你隨時都可以免費跟真正的耶穌對話，這麼做太邪惡了。」也有人諷刺：「現在連告解都有通膨？一分鐘要1.99美元？」

AI 耶穌 美元

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