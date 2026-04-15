女子離死亡僅0.5公厘！慢性咳嗽治不好 X光一照發現鼻環卡肺部

墨西哥一名女子因持續咳嗽就醫，沒想到竟是愛漂亮惹的禍。女子原本以為只是小毛病，在X光檢查後竟發現鼻環卡在肺部，甚至離主動脈只有0.5公厘，差點讓她沒命。

據ODDITYCENTRAL報導，26歲的巴拉哈斯（Monica Deyanira Cabrera Barajas）咳嗽咳了一個月都沒改善，於是決定到醫院檢查。醫師檢查後發現，她的肺部有一枚金屬鼻環，而且緊貼主動脈，隨時可能刺穿肺部或血管，導致氣胸或出血致死。

巴拉哈斯在TikTok上分享自己的離奇經歷，影片迅速累積數百萬觀看。她坦言，一開始甚至沒注意到自己的鼻環不見了，更不可能想到竟是「吸進身體裡」。她推測，自己可能是躺著睡覺時鼻還掉了，她也沒發現自己不小心吸入鼻環，就這樣讓鼻環跑進肺部。

醫生立刻為她安排手術，不過本來預計只要20分鐘的手術，卻花了90分鐘還宣告失敗。原來鼻環已嵌入部分組織，讓醫生無法順利取出。院方為巴拉哈斯安排第二次手術，終於成功取出鼻環。負責的醫師表示，巴拉哈斯能活下來非常幸運，因為只要鼻環位置稍微改變，後果就全然不同。

巴拉哈斯在經歷這場驚魂記後，說自己再也不敢戴鼻環了。她表示，自己一直以來都很喜歡穿環文化，但這次經驗讓她心生畏懼。「我很喜歡鼻中隔穿環，但經歷這一切後，我絕對不會再打鼻環了。」