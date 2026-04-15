告別式獻花變神級Cosplay？弟「1句話」讓親戚破涕為笑 網：畢竟它很耐熱

葬禮一定要充滿哀戚嗎？日本一位網友分享了一場「搞笑卻溫馨」的告別式，原本應該是全場痛哭的獻花環節，卻因為弟弟的神來一筆，讓靈堂瞬間變成大型爆笑現場。這場葬禮不僅有「皮克敏」亂入，連和尚都開啟「饒舌模式」，讓網友不禁感嘆：「這絕對最開心的最後一程」。

日本一位網友@pomenooekaki在X（舊稱Twitter）分享一件家族趣事，原PO回憶，當時自己的爺爺過世，當天親戚們正圍繞在棺木旁替爺爺「獻花」，原本眾人都沉浸在哀悼的情緒中，沒想到輪到弟弟時，他竟然筆直的將花插在爺爺頭上，接著淡淡吐出一句：「皮克敏」。

由於任天堂知名遊戲「皮克敏」的角色特色就是頭頂長花，突如其來的「Cosplay」讓全場在靈堂破涕為笑，原PO也在事後補充：「往棺材裡放花明明應該是大家哭得最慘的時候，結果那天所有人都是一邊大哭一邊爆笑，真的是一場超有趣的葬禮。」

皮克敏的角色特色就是頭頂長花，有各種顏色、屬性。美聯社

他也提及葬禮當天的小插曲，身為喪主的爸爸，竟然拜託負責誦經的和尚：「葬禮請幫我快轉」，沒想到和尚非常爽快的了句：『沒問題！』，隨即開啟爆速模式，以宛如饒舌歌手般的語速狂飆經文，整場葬禮就在荒謬卻又歡樂的氣氛中落幕。

不過原PO也感性表示，爺爺生前就是個性格開朗的人，看到親戚們哭成一團大概也會不捨，現在大家能這樣「歡送」他的最後一程，「爺爺地下有知的話，應該也會覺得這哏鋪得真好，甚至感到很欣慰吧。」

推文曝光後，許多網友紛紛笑噴，忍不住調侃起原PO弟弟的創意，「如果是我遇到這種場面，絕對憋不住笑」、「紅色皮克敏能抵抗火焰，藍色皮克敏會游泳…年老的皮克敏可以升天」、「他在腦中到底把爺爺想成什麼顏色的皮克敏了啊…紅色皮克敏嗎？畢竟它很耐熱呢」、「全體親戚都能秒懂這個哏，代表全家人都是遊戲玩家吧」。

也有不少人被這段搞笑卻溫馨故事感動到，表示「笑著送他最後一程或許更好呢，畢竟是自家親人」、「我想爺爺直到最後一刻都是很幸福的」、「希望與逝者的告別不是只有淚水，而是充滿笑容。能跟孫子和親戚們一起笑著道別，爺爺一定也很開心吧。」