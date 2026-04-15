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「累到狂喘、跑不動」警匪追逐慘變貓捉老鼠 40秒尷尬戲耍片千萬人圍觀
一場宛如「貓抓老鼠」的荒謬追逐戰近日在網路上瘋傳，美國辛辛那提一名警察在執勤時，試圖攔下一名頑強的單車男子，沒想到雙方在街頭纏鬥一分多鐘，體力透支的警察不僅沒能制伏對方，還被男子像繞圈圈一樣當眾戲耍。這段影片被路人拍下後，在Instagram等社群平台吸引超過1000萬次瀏覽，引發熱烈討論。
根據本月早些時候拍攝的影片顯示，這名身材略顯圓潤的警察起初試圖奪走單車男手中的物品，隨後兩人發生肢體衝突。警察一度對男子使出「鎖喉」招式，卻反被男子利用重心推倒在地。當這名警察掙扎著爬起來時，男子迅速跑向被丟棄在旁的單車準備逃離。
據外媒「New York Post」報導，儘管這名警察已顯露疲態，仍堅持拉住單車後輪，導致男子摔倒。然而，這名身材壯碩的警察在接下來的追逐中顯得極度吃力，動作愈發緩慢。令人尷尬的是，男子竟然開始繞著步履蹣跚的警察跑圈，彷彿在嘲笑對方緩慢的動作。
警察期間甚至疑似動用辣椒水企圖攔截，但完全沒有效果。當男子最後重新騎上單車加速逃逸時，這名警察已經累到只能在原地大口喘氣、步履蹣跚，最後只能眼睜睜看著嫌犯消失在轉角處。
這段影片曝光後，大批網友對警察的體力感到不可置信，紛紛留言狂酸，「就算是個10歲小女孩，都能從這位所謂的警官手中逃脫」、「他們兩個是不是都喝醉了？」、「這種體力真的能抓到嫌犯嗎？」、「請讓那位可憐的警察退休吧」。
目前尚不清楚該名單車男因何事被攔截，也不確定事後是否遭到逮捕。辛辛那提警察局尚未針對這段爆紅影片作出正式回應。
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