百萬網友笑翻！孫女生日突收8旬嬤驚喜簡訊 一句話藏「霸氣宣示」

日本一名網友近日在社群平台「X」（原為Twitter）分享了一段與阿嬤的對話，原本溫馨的生日祝福竟成了阿嬤的「美貌宣示」。超高自我肯定感的內容吸引超過650萬次瀏覽、近30萬人點讚，不少網友看完大讚，「這對祖孫太幽默」。

原PO「Ririka」近日迎來30歲生日，高齡80歲的阿嬤特別傳來LINE祝賀，還附上一個雙手托腮的可愛女孩貼圖。沒想到訊息一開頭就寫著：「祝世界上第2美的（原PO本名）生日快樂」，接著阿嬤霸氣補上一句，「第1漂亮的人還活得好好的，而且已經80歲了」。

這段「世界第1美」與「世界第2美」的排位賽，瞬間讓網友感受到阿嬤強大的內心與自信。面對阿嬤如此強烈的主張，孫女Ririka則直接祭出超幽默神回覆「謝謝妳，克麗奧佩脫拉（埃及豔后）」。

Ririka表示，自己平時常分享正面、健康的瘦身紀錄，這種積極樂觀的心態，應該就是傳承自這位開朗的阿嬤。這段幽默的互動，也讓大批日本網友淪陷，「真的有這麼幽默的80歲老人嗎？哈哈哈」、「阿嬤根本就是自信的化身」、「幽默的基因一定是遺傳的」、「阿嬤居然還補充『第1漂亮的人還活得好好的』，這句話真是太可愛了」。