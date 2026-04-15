快訊

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

聽新聞
0:00 / 0:00

百萬網友笑翻！孫女生日突收8旬嬤驚喜簡訊 一句話藏「霸氣宣示」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名網友近日在社群平台「X」（原為Twitter）分享了一段與阿嬤的對話，意外吸引超過650萬次瀏覽、近30萬人點讚。示意圖／ingimage
日本一名網友近日在社群平台「X」（原為Twitter）分享了一段與阿嬤的對話，意外吸引超過650萬次瀏覽、近30萬人點讚。示意圖／ingimage

日本一名網友近日在社群平台「X」（原為Twitter）分享了一段與阿嬤的對話，原本溫馨的生日祝福竟成了阿嬤的「美貌宣示」。超高自我肯定感的內容吸引超過650萬次瀏覽、近30萬人點讚，不少網友看完大讚，「這對祖孫太幽默」。

原PO「Ririka」近日迎來30歲生日，高齡80歲的阿嬤特別傳來LINE祝賀，還附上一個雙手托腮的可愛女孩貼圖。沒想到訊息一開頭就寫著：「祝世界上第2美的（原PO本名）生日快樂」，接著阿嬤霸氣補上一句，「第1漂亮的人還活得好好的，而且已經80歲了」

這段「世界第1美」與「世界第2美」的排位賽，瞬間讓網友感受到阿嬤強大的內心與自信。面對阿嬤如此強烈的主張，孫女Ririka則直接祭出超幽默神回覆「謝謝妳，克麗奧佩脫拉（埃及豔后）」。

Ririka表示，自己平時常分享正面、健康的瘦身紀錄，這種積極樂觀的心態，應該就是傳承自這位開朗的阿嬤。這段幽默的互動，也讓大批日本網友淪陷，「真的有這麼幽默的80歲老人嗎？哈哈哈」、「阿嬤根本就是自信的化身」、「幽默的基因一定是遺傳的」、「阿嬤居然還補充『第1漂亮的人還活得好好的』，這句話真是太可愛了」。

日本 X 生日 LINE

延伸閱讀

道頓堀惡火2消防員殉職…商圈招牌竟過半違規 大阪市府下令大整頓

遊沖繩注意！連鎖牛排館爆集體食物中毒 5家分店遭勒令停業

毀容又斷腿？路透揭伊朗新領袖「嚴重傷勢」 最快這時可公開露面

出國行李箱挑這3色超NG 廉航示警「撞色率99%」：拿錯風險極高

相關新聞

百萬網友笑翻！孫女生日突收8旬嬤驚喜簡訊 一句話藏「霸氣宣示」

日本一名網友近日在社群平台「X」（原為Twitter）分享了一段與阿嬤的對話，原本溫馨的生日祝福竟成了阿嬤的「美貌宣示」。超高自我肯定感的內容吸引超過650萬次瀏覽、近30萬人點讚，不少網友看完大讚，「這對祖孫太幽默」。

神廟命案！17歲少女點燈遭千斤橫樑砸斃 母親直擊女兒倒臥血泊中

馬來西亞1間神廟日前發生死亡事故！當地1名17歲華裔少女隨家人到神廟點燈時，廟內有千斤重橫樑突塌下，少女遭擊中當場死亡，而同事母親目擊慘劇，看到女兒倒臥血泊中。警方初步調查後，相信案件不涉及刑事成分，列作猝死案處理。據悉，將少女擊斃的橫樑於2022年4月8日上樑，距離案發當天剛好4年，而木身內部疑似發霉，死者父親十分悲痛，直指女兒「死得很冤」，要求為女兒討回公道。

失聯40年！74歲退役空軍千里尋戰友 為照顧病兒遲了5年天人永隔

老兵的故事，總令人動容！馬來西亞74歲退役空軍陳天寶，年輕服役時認識戰友莊春修，兩人感情深厚，但其後失去聯絡，而陳天寶更因照顧病兒而無暇分身，直至早前為尋找老戰友，他終於從納閩千里迢迢飛抵太平，但迎來的卻是老戰友早在5年前已離世的傷感消息。

4米劇毒眼鏡王蛇入屋！屋主見奪門而逃 巨蛇被擒真身曝光已放生

泰國發生4米巨蛇闖入民居事件！事發於4月6日晚上約8時25分，當地呵叻府（Nakhon Ratchasima）旺南喬縣（Wang Nam Khiao）一處民居內，62歲男屋主正獨自於客廳看電視，轉頭時驚見1條體型龐大眼鏡王蛇（香港俗稱「過山烏」）盤踞於不遠處。屋主事後表示當時被嚇得魂飛魄散，但為避免驚動巨蛇，只能靜悄悄退至門口，然後伺機奪門而逃，並立即致電報警求助。

泰3歲童被「香菸燙睪丸」虐死！生母稱兒癲癇驗屍揭腸破裂 20歲繼父被捕

泰國發生情節駭人的虐死男童案，當地3歲男童普帕（Phupha）在家中離奇身亡，母親聲稱兒子是癲癇發作，送院搶救無效…

法9歲童遭父囚貨車逾年、被發現赤裸蜷縮車內 營養不良無法行走

法國警方近日發現，一名9歲法國男童自2024年以來遭其父親鎖貨車內，直至鄰居聽到車內傳來「孩子的聲音」並向警方報案後獲救…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。