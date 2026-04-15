快訊

柯震東驚爆秘戀舒華！2年前同框照洩端倪　「i love you」曖昧再被挖

福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

美稱封鎖荷莫茲首日成功！數據打臉：仍有3艘伊朗出發船隻照樣穿越

聽新聞
0:00 / 0:00

神廟命案！17歲少女點燈遭千斤橫樑砸斃 母親直擊女兒倒臥血泊中

香港01／ 撰文：雷思麗
華裔少女郭裕婕與母親在雪州丹絨士拔順天宮清潔時，不幸被近千公斤的橫樑砸斃。（網上圖片）
華裔少女郭裕婕與母親在雪州丹絨士拔順天宮清潔時，不幸被近千公斤的橫樑砸斃。（網上圖片）

馬來西亞1間神廟日前發生死亡事故！當地1名17歲華裔少女隨家人到神廟點燈時，廟內有千斤重橫樑突塌下，少女遭擊中當場死亡，而同事母親目擊慘劇，看到女兒倒臥血泊中。警方初步調查後，相信案件不涉及刑事成分，列作猝死案處理。據悉，將少女擊斃的橫樑於2022年4月8日上樑，距離案發當天剛好4年，而木身內部疑似發霉，死者父親十分悲痛，直指女兒「死得很冤」，要求為女兒討回公道。

華裔少女神廟點燈被突墜橫樑擊斃

據馬來西亞媒體《中國報》報道，17歲女死者郭裕婕是中五生，原訂今年應考大馬教育文憑（SPM，如香港DSE考試），在家中排行老二，上有姐姐，下有弟弟。據郭母表示，其家離神廟很近，裕婕祖父平時會打理清潔神廟，裕婕亦經常跟隨家人一同前往幫忙，沒料到會因而送命。

事發於4月7日晚，郭母指父親因事遲到，她與丈夫及女兒在7時45分先到達神廟，隨後丈夫到附近夜市購物，神廟只剩下她和女兒，當時母女在近距神台前點長明燈，她突然聽到一聲巨響，轉身竟看見橫樑已墜落，女兒遭直接砸中，整個人倒在血泊中。郭母瞬間嚇得失神，慌忙掏出手機拍攝眼前的恐怖畫面，然後轉發給丈夫，讓他立即趕到神廟。

少女母親哭訴：我的愛女瞬間就沒有了

郭母哭訴，「女兒來不及逃避而被千斤重的橫樑擊中，應聲倒下頭部重創當場不治身亡，我的愛女瞬間就沒有了……」她不解木柱橫樑為何突然斷裂墜下。

警方稱案件不涉及刑事成分

當地警方在約8時34分接獲報案，隨即派員前往案發現場調查，初步調查後判斷此案不涉及刑事成分，故列為猝死案跟進，死者遺體後續被送往萬津醫院進行驗屍。

死者父親悲憤神明無情

悲劇發生後翌日，即4月8日下午2時，郭裕婕遺體被送回家中設靈，其父親表示，女兒孝順且成績優秀，經常獲得獎學金，是前途無限的女兒。郭父憶起事發經過時聲淚俱下，指意外發生後，他把女兒抱在懷裡，女兒手指還在動，看了爸爸最後一眼。

郭父表示一家五口每天風雨無阻地到神廟敬奉神明，女兒卻慘遭不測，他憤憤道：「神廟應該是安全的地方，我們沒做壞事，怎麼神明沒有給一些提示，沒有保佑我們呢？」

橫樑木身內部腐朽　少女父親要討公道

據大馬媒體報道，涉事橫樑於2022年4月8日上樑，距離案發當天剛好4年，木身內部疑似發霉。

而郭父事後發現橫樑木似有異樣，亦質疑廟宇橫樑的安全性，認為神廟雖有責任，但最大責任在於出售橫樑的商家，並表示「我們需要一個公道！」、「我們希望不會只是得到一個草率的交代，因為這是一條人命」。

延伸閱讀：

美15歲華裔少年離奇溺斃│長島失蹤浮屍50公里外曼哈頓　3疑團未解

寺廟驚見棄嬰！僧人fb發帖數分鐘尋親　15歲媽媽現身：別讓我坐牢

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 華裔

相關新聞

神廟命案！17歲少女點燈遭千斤橫樑砸斃 母親直擊女兒倒臥血泊中

馬來西亞1間神廟日前發生死亡事故！當地1名17歲華裔少女隨家人到神廟點燈時，廟內有千斤重橫樑突塌下，少女遭擊中當場死亡，而同事母親目擊慘劇，看到女兒倒臥血泊中。警方初步調查後，相信案件不涉及刑事成分，列作猝死案處理。據悉，將少女擊斃的橫樑於2022年4月8日上樑，距離案發當天剛好4年，而木身內部疑似發霉，死者父親十分悲痛，直指女兒「死得很冤」，要求為女兒討回公道。

失聯40年！74歲退役空軍千里尋戰友 為照顧病兒遲了5年天人永隔

老兵的故事，總令人動容！馬來西亞74歲退役空軍陳天寶，年輕服役時認識戰友莊春修，兩人感情深厚，但其後失去聯絡，而陳天寶更因照顧病兒而無暇分身，直至早前為尋找老戰友，他終於從納閩千里迢迢飛抵太平，但迎來的卻是老戰友早在5年前已離世的傷感消息。

4米劇毒眼鏡王蛇入屋！屋主見奪門而逃 巨蛇被擒真身曝光已放生

泰國發生4米巨蛇闖入民居事件！事發於4月6日晚上約8時25分，當地呵叻府（Nakhon Ratchasima）旺南喬縣（Wang Nam Khiao）一處民居內，62歲男屋主正獨自於客廳看電視，轉頭時驚見1條體型龐大眼鏡王蛇（香港俗稱「過山烏」）盤踞於不遠處。屋主事後表示當時被嚇得魂飛魄散，但為避免驚動巨蛇，只能靜悄悄退至門口，然後伺機奪門而逃，並立即致電報警求助。

泰3歲童被「香菸燙睪丸」虐死！生母稱兒癲癇驗屍揭腸破裂 20歲繼父被捕

泰國發生情節駭人的虐死男童案，當地3歲男童普帕（Phupha）在家中離奇身亡，母親聲稱兒子是癲癇發作，送院搶救無效…

法9歲童遭父囚貨車逾年、被發現赤裸蜷縮車內 營養不良無法行走

法國警方近日發現，一名9歲法國男童自2024年以來遭其父親鎖貨車內，直至鄰居聽到車內傳來「孩子的聲音」並向警方報案後獲救…

出國行李箱挑這3色超NG 廉航示警「撞色率99%」：拿錯風險極高

出國挑選行李箱時，許多民眾為了耐髒、百搭，通常會直覺性地選擇黑色、灰色或深藍色。然而，這三個看似實用的「安全牌」顏色，其實是機場提領行李時的超大地雷。瑞安航空（Ryanair）特別發出警告，呼籲旅客盡量避免使用這3種顏色的行李箱，以免在行李轉盤上發生拿錯的悲劇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。