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失聯40年！74歲退役空軍千里尋戰友 為照顧病兒遲了5年天人永隔

香港01／ 撰文：安琪拉
陳天寶看昔日戰友莊春修照片，感傷緬懷。（網上圖片）
陳天寶看昔日戰友莊春修照片，感傷緬懷。（網上圖片）

老兵的故事，總令人動容！馬來西亞74歲退役空軍陳天寶，年輕服役時認識戰友莊春修，兩人感情深厚，但其後失去聯絡，而陳天寶更因照顧病兒而無暇分身，直至早前為尋找老戰友，他終於從納閩千里迢迢飛抵太平，但迎來的卻是老戰友早在5年前已離世的傷感消息。

照顧病兒無法脫身　半世戰友情誼藏心底

陳天寶與戰友莊春修是在1970年於納閩服役時認識，2人年紀相若，一起當兵和一起生活，感情非常深厚。陳天寶憶述，1983年底曾到太平探訪莊春修，當時對方曾載他前往吉隆坡雲頂及芙蓉遊玩，之後便再無聯繫。過去他也曾兩度到太平尋人，但始終沒有結果。

陳天寶表示，早在2016年就打算再來太平尋找戰友，但那年兒子確診罕見疾病腦腱黃瘤病（CTX），身體日漸虛弱，需要人長期照顧，他每天都要陪在兒子身邊，照料其生活起居及看顧病情，一守就是7年。陳天寶為照顧病兒，就連回馬六甲野新追思已故父母都無法成行，更加沒可能動身去尋戰友，他坦言：「那段時間，不是不想找，而是走不開。」

陳天寶通過社交媒體尋人，不料戰友兒子稱父親已去世５年

陳天寶的兒子於2022年離世後，他才重燃尋找戰友的想法，於2026年終於成行。他於4月6日抵達太平，4月7日通過媒體尋人，其報道在《星洲日報》等社交媒體上被熱傳，而他於當天晚上就接到一通電話，對方稱是莊春修的兒子，是看到陳天寶尋人消息而跟他聯絡。

令人唏噓的是，對方說莊春修在5年前就已經去世。陳天寶表示: 「其實我有想過這種可能，但真的聽到，還是會失落。」他說，或許人生就是這樣，有些事情不是努力就能彌補。他不是不想尋人，而是當年分身乏術，等到終於前來，戰友卻已不在人世。

陳天寶表示，原本想着在重逢時想對老戰友說：「好在我們還能再見面。」只是現在，這句話也再也沒機會說出口，逾半世紀的情誼，終時光中過了。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 空軍

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