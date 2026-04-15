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4米劇毒眼鏡王蛇入屋！屋主見奪門而逃 巨蛇被擒真身曝光已放生

香港01／ 撰文：賈桂琳
4米長的巨型眼鏡王蛇潛入民居，嚇得屋主奪門而逃，報警後巨蛇被捉走，其後放生。（網上圖片）
4米長的巨型眼鏡王蛇潛入民居，嚇得屋主奪門而逃，報警後巨蛇被捉走，其後放生。（網上圖片）

泰國發生4米巨蛇闖入民居事件！事發於4月6日晚上約8時25分，當地呵叻府（Nakhon Ratchasima）旺南喬縣（Wang Nam Khiao）一處民居內，62歲男屋主正獨自於客廳看電視，轉頭時驚見1條體型龐大眼鏡王蛇（香港俗稱「過山烏」）盤踞於不遠處。屋主事後表示當時被嚇得魂飛魄散，但為避免驚動巨蛇，只能靜悄悄退至門口，然後伺機奪門而逃，並立即致電報警求助。

4米長劇毒眼鏡王蛇闖入民居客廳

當地警方與動物救援人員接報後迅速趕抵現場，在屋內客廳發現這該條眼鏡王蛇。經測量後，估計巨蛇身長約4米、體重約3公斤，屬於體型極大的個體。由於眼鏡王蛇具高度攻擊性且毒液致命，救援人員不敢輕舉妄動，全程高度戒備、審慎應對，耗時約15分鐘才成功以專業工具將巨蛇誘入袋中加以控制。

這條眼鏡王蛇事後已被送往當地的普蘭國家公園（Khao Yai National Park）深山放生，可確保遠離民居，避免再次滋擾市民。事件在當地引起熱議，不少居民指近年野生動物出沒民居個案增加，擔心家居安全。

蛇神顯靈？　涉事民宅門牌成彩票熱門號碼

泰國受佛教文化影響，蛇常被視為「那伽」（最古老且最受崇敬的神祇之一）的化身，與財富和王權緊密相連。巨蛇闖民居的事件發生後，不少泰國網民的關注焦點迅速轉向「玄學」方面，認為事發民宅的門牌「507」或是購買彩券的「幸運數字」。

專家提醒：雨季蛇蹤頻繁

雨季蛇蹤頻繁，早前泰國就有1條估計約4米長的巨型的眼鏡王蛇誤闖學校，去年4月21日清晨，泰國素叻他尼府（Surat Thani）的班南坎（Baan Nang Kam）某學校門前出現1條超4米的巨大的眼鏡王蛇引起學生及居民恐慌，花了大約30分鐘才將其制伏。這條巨型眼鏡王蛇被捕獲後，已安全放歸一處遠離市區的森林，以確保附近居民安全，亦未有損害該條蛇。

眼鏡王蛇是世界最長毒蛇，體長可超過5公尺，毒液含強烈神經毒素，被咬傷可致命，主要棲息於東南亞森林地帶。專家提醒，雨季期間野生蛇類易因積水或覓食闖入民居，若遇蛇切勿自行捕捉，應立即遠離並報警求助。

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養蛇男遭眼鏡蛇咬手腕！草藥外敷後腫到上手臂　醫生嘆蛇毒可奪命

文章授權轉載自《香港01》

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