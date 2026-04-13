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法9歲童遭父囚貨車逾年、被發現赤裸蜷縮車內 營養不良無法行走

香港01／ 撰文：張涵
一名9歲法國男童自2024年以來遭其父親鎖貨車內。示意圖／AI生成
一名9歲法國男童自2024年以來遭其父親鎖貨車內。示意圖／AI生成

法國警方近日發現，一名9歲法國男童自2024年以來遭其父親鎖貨車內，直至鄰居聽到車內傳來「孩子的聲音」並向警方報案後獲救。據悉，這名男童被發現時赤裸蜷縮成胎兒姿勢躺在車內垃圾堆上，營養不良而且無法行走。目前男童已被送往醫院，其43歲父親被拘留。

綜合外媒報導，男童被困地點位於靠近瑞士與德國邊境的哈根巴赫村（Hagenbach），男童父親向警方表示，自2024年11月起，他便一直將孩子關在車內，目的是為了保護他免受其37歲伴侶的傷害，因為對方「想讓孩子接受精神病治療」。

男孩則告訴警方，父親每天會給他帶兩次食物，並留下幾瓶水。他表示自己只能用膠樽小便，在垃圾袋裏排便，並稱他上次洗澡是在2024年底。

檢察官海茲（Nicolas Heitz）表示，警方周一強行打開貨車後，發現一名兒童「赤裸蜷縮成胎兒姿勢，身上蓋着一條毯子躺在垃圾堆上，身旁還有排泄物」。

男孩父親被控「非法扣押及任意拘禁未成年人」，以及剝奪其應有的食物和醫療照護，目前已被還押候審。男子伴侶則被控「未向處於危險中的未成年人提供援助」和「未舉報虐待未成年人行為」，目前已獲有條件保釋。

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文章授權轉載自《香港01》

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