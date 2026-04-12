出國行李箱挑這3色超NG 廉航示警「撞色率99%」：拿錯風險極高

出國挑選行李箱時，許多民眾為了耐髒、百搭，通常會直覺性地選擇黑色、灰色或深藍色。然而，這三個看似實用的「安全牌」顏色，其實是機場提領行李時的超大地雷。瑞安航空（Ryanair）特別發出警告，呼籲旅客盡量避免使用這3種顏色的行李箱，以免在行李轉盤上發生拿錯的悲劇。

根據外媒報導，瑞安航空指出，黑色、深藍色與灰色是市面上最普及的行李箱顏色，幾乎高達「99.9%的民眾」都是帶著這幾種顏色的行李箱出門。雖然看似穩妥，但當數百件行李同時被送上機場的行李轉盤時，這些外觀雷同的深色行李箱就會瞬間融為一體，讓旅客難以一眼辨認。

航空公司警告，這種高撞色率不僅會拉長旅客在轉盤前苦苦尋找行李的時間，更容易發生「誤拿別人行李」或是「自己行李被別人提走」的烏龍事件，為原先滿心期待的旅程增添極大的麻煩。

為了解決這個困擾，瑞安航空強烈建議旅客，如果不想換掉原有的深色行李箱，務必要在把手上增添高辨識度的配件。例如繫上色彩鮮豔的「行李吊牌」或是「亮色緞帶」，確保行李在輸送帶上轉出來時，能讓你一眼認出，徹底杜絕混淆的可能。當然，若是剛好要添購新裝備，直接選擇亮色系或是有特殊圖案的行李箱，會是最一勞永逸的方法。

除了行李防走失妙招，瑞安航空也加碼分享了實用的旅遊安全建議。呼籲旅客出發前，務必將護照、駕照與身分證等重要證件影印備份，或是拍照存放在手機中，並將檔案寄到自己的電子信箱。如此一來，即使抵達目的地時處於離線狀態，或是遇到重要文件遺失的突發狀況，也能透過手機相簿迅速應急處理。